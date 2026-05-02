Marcelino Núñez logra el ascenso a Premier League con el Ipswich Town: Brereton perdió su oportunidad
Este sábado, en la última jornada de la Championship, dos chilenos llegaban con opciones de ascender a la mejor liga del mundo, pero solo uno lo consiguió.
Temprano por la mañana de este sábado, Marcelino Núñez cumplió uno de los mayores objetivos de su carrera desde su arribo al fútbol inglés.
En la última jornada de la Championship, el volante formado en Universidad Católica fue titular en la victoria del Ipswich Town por 2-0 sobre el Queens Park Rangers, resultado que certificó el segundo lugar en la tabla y, con ello, el ascenso directo a la Premier League.
Con este logro, el rumor de su eventual fichaje por el Coventry City, campeón de la categoría y también ascendido, comienza a perder fuerza, ya que el seleccionado chileno aseguró su participación en la mejor liga del mundo con los “Tractor Boys”.
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A Brereton no se le dio el milagro
El otro chileno que llegaba a la última fecha con opciones de luchar por un puesto en la Premier League era Ben Brereton con el Derby County, pero no pudo concretarlo.
En primer término, debían vencer al Sheffield United, algo que no consiguieron, ya que cayeron por 2-1, con el chileno desde el arranque.
Además, necesitaban que tanto el Wrexham como el Hull City no ganaran sus encuentros, lo que tampoco ocurrió, ya que estos últimos se impusieron por 2-1 al Norwich City, quedándose con el último cupo a los playoffs de ascenso.
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