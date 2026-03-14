Giro inesperado en el futuro de Darío Osorio: adelantan su próximo paso en Europa

El gran presente de Darío Osorio en el Midtjylland sigue llamando la atención en Europa. El atacante chileno de 22 años se ha consolidado como una de las principales figuras del equipo danés, despertando el interés de importantes clubes del “Viejo Continente”.

Pese a tener contrato vigente en Dinamarca hasta 2030, el salto del formado en Universidad de Chile parece inminente. Así lo adelantó el medio inglés TEAMtalk, que aseguró que varios equipos de la Premier League y otras ligas de élite están tras sus pasos.

De acuerdo a la publicación, Liverpool, Arsenal, Bayern Múnich y Borussia Dortmund han mostrado un interés serio por el seleccionado nacional. “Ojeadores de estos equipos han sido vistos en sus partidos, atraídos por su velocidad, su creatividad con la pierna izquierda y su capacidad para internarse desde la banda derecha", afirman.

El posible nuevo destino de Darío Osorio en Europa

Aunque por ahora este interés no se ha concretado en ofertas y el nombre de Osorio solo figura en las carpetas de dichos clubes, el citado medio se atrevió a adelantar que su próximo destino estaría en un equipo de menor categoría. Un giro inesperado para el futuro del delantero, considerando el seguimiento de los gigantes del continente.

“Varios clubes de la Premier League que se encuentran en la parte baja de la tabla están mostrando un interés mucho más tangible, posicionándose como destinos más realistas para Osorio en este momento”, señalan.

Entre ellos, destacan West Ham, Fulham y Bournemouth, elencos que sí estarían decididos en concretar su fichaje: “A medida que se acerca el mercado de fichajes de verano, el futuro de la estrella chilena podría depender de si los clubes de la Premier League que se interesan por él transforman los informes de los ojeadores en propuestas concretas”.

“Por ahora, un traspaso a un club como el West Ham, el Fulham o el Bournemouth parece la opción más plausible para el futuro de su carrera”, concluyen.