;

VIDEO. Sin Darío Osorio, Midtjylland da el primer golpe en los en octavos de final Europa League

El cuadro danés se supo imponer de visita al Nottingham Forest sin el atacante chileno.

Damián Riquelme

Sin Darío Osorio, Midtjylland da el primer golpe en los en octavos de final Europa League

Sin Darío Osorio, Midtjylland da el primer golpe en los en octavos de final Europa League / OLI SCARFF

El Midtjylland logró un paso fundamental este jueves en su camino europeo. En el marco de los octavos de final de la UEFA Europa League, el conjunto danés visitó al Nottingham Forest, en un duelo que estuvo marcado por la tensión táctica y un desenlace agónico que terminó favoreciendo a los visitantes.

La gran noticia en la previa del encuentro fue la ausencia de Darío Osorio. El atacante chileno, pieza clave en el esquema de los “Lobos”, no pudo ser parte de la convocatoria para este partido de ida debido a una sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Su baja obligó al cuerpo técnico a reajustar el frente de ataque, perdiendo el desequilibrio que genera el formado en Universidad de Chile.

Revisa también:

ADN

Pese a no contar con la figura nacional, el Midtjylland supo resistir los ataques del equipo inglés en City Ground y dio el golpe en el momento justo.

El único gol del partido llegó a los 80 minutos gracias a un certero cabezazo de Cho Gue-Sung, tras una asistencia de Ousmane Diao, sentenciando el 1-0 definitivo que deja al equipo danés con una pequeña ventaja de cara a la vuelta.

Se espera que Darío Osorio retorne a la acción este domingo 15 frente al Nordsjaelland por la liga local, quedando plenamente disponible para la revancha ante el Forest el próximo jueves 19 en Dinamarca.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad