Sin Darío Osorio, Midtjylland da el primer golpe en los en octavos de final Europa League / OLI SCARFF

El Midtjylland logró un paso fundamental este jueves en su camino europeo. En el marco de los octavos de final de la UEFA Europa League, el conjunto danés visitó al Nottingham Forest, en un duelo que estuvo marcado por la tensión táctica y un desenlace agónico que terminó favoreciendo a los visitantes.

La gran noticia en la previa del encuentro fue la ausencia de Darío Osorio. El atacante chileno, pieza clave en el esquema de los “Lobos”, no pudo ser parte de la convocatoria para este partido de ida debido a una sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Su baja obligó al cuerpo técnico a reajustar el frente de ataque, perdiendo el desequilibrio que genera el formado en Universidad de Chile.

Pese a no contar con la figura nacional, el Midtjylland supo resistir los ataques del equipo inglés en City Ground y dio el golpe en el momento justo.

El único gol del partido llegó a los 80 minutos gracias a un certero cabezazo de Cho Gue-Sung, tras una asistencia de Ousmane Diao, sentenciando el 1-0 definitivo que deja al equipo danés con una pequeña ventaja de cara a la vuelta.

Se espera que Darío Osorio retorne a la acción este domingo 15 frente al Nordsjaelland por la liga local, quedando plenamente disponible para la revancha ante el Forest el próximo jueves 19 en Dinamarca.