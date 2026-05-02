Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 2 de mayo, y quién transmite? / Kristina Saavedra Vogel/AGENCIA UNO

Hoy, sábado 2 de mayo, el fútbol chileno comienza el quinto mes del año con una agenda que contempla nueve partidos.

Cuatro de estos encuentros forman parte de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga, dos más por la décima jornada de la Primera B y otros tres que darán inicio a la sexta fecha de la Segunda División.

Copa de la Liga

La programación del fútbol chileno hoy 2 de mayo arrancará a las 12:30 horas, donde Audax Italiano se medirá ante Unión La Calera en el Bicentenario de La Florida, con arbitraje de Manuel Vergara y transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, desde las 15:00 horas, habrá dos choques en simultáneo. Uno será en el estadio La Portada, donde Deportes La Serena se medirá ante Universidad de Chile. Mathías Riquelme será el árbitro del compromiso, que será transmisión de ADN Deportes y por TV en la plataforma de HBO Max.

El otro juego se desarrollará en el Sausalito, lugar en que Everton jugará ante Palestino, con arbitraje de Rodrigo Carvajal y transmisión de TNT Sports Premium.

Por último, a contar de las 20:00 horas, Ñublense enfrentará a Cobresal en el Nelson Oyarzún de Chillán. Juan Sepúlveda será el juez del compromiso, que tendrá transmisión de TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso comenzará su actividad a contar de las 17:30 horas, en el Joaquín Muñoz García, lugar en que Unión San Felipe jugará ante Deportes Iquique, con arbitraje de Fabián Reyes y transmisión transmisión de TNT Sports Premium.

El otro juego de la jornada se disputará desde las 20:00 horas, en el Bicentenario Iván Azócar, donde Rangers jugará ante Deportes Puerto Montt. Rodrigo Rivera será el juez del compromiso, que será transmisión por TV en TNT Sports.

Segunda División

La tercera categoría en importancia del fútbol chileno arrancará la acción a las 15:30 horas, en el Municipal de Lo Barnechea, donde Atlético Colina jugará ante Provincial Ovalle, con arbitraje de Brenda Cisternas.

Luego, desde las 16:00 horas, Lota Schwager jugará ante Colchagua en el estadio Federico Schwager. Victor Manzor será el juez del compromiso.

El último juego del día será a las 17:30 horas, en el Municipal de San Felipe, donde Trasandino enfrentará a Real San Joaquín, con arbitraje de Felipe Moya. Ninguno de estos encuentros tendrá transmisión de TV.