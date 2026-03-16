Barcelona, Arsenal y Liverpool, bajo presión de seguir en carrera: dónde y cuándo se jugará la vuelta de los octavos de la Champions League
Con Real Madrid, PSG, Bodo/Glimt, Atlético de Madrid y Bayern Múnich teniendo un pie en la siguiente fase, esta semana se definirá quiénes serán el resto de clubes que avanzarán a cuartos de final.
Este martes y miércoles vuelve la Champions League, nada más y nada menos que con los cruces de vuelta de los octavos de final, en donde todos los ojos estarán puestos en los partidos de los equipos “grandes” que aún no aseguran su paso a la siguiente fase.
La semana pasada se disputó la ida de estos cruces, la cual estuvo marcada por el hat-trick de Federico Valverde al Manchester City, PSG goleando al Chelsea, Bayern Múnich al Atalanta, Atlético de Madrid al Tottenham y el Bodo/Glimt nuevamente imponiéndose a un grande como es el Sporting de Lisboa.
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Por otro lado, escuadras como el Barcelona, que igualó con el Newcastle, Arsenal con Bayer Leverkusen y Liverpool, que perdió por la cuenta mínima con el Galatasaray, deberán desplegar todas las armas para asegurar así su boleto a cuartos de final.
De esta manera, las ventajas obtenidas en la ida pueden ser decisivas, pero la historia de este torneo ha demostrado que nada está asegurado hasta el pitazo final. Todo se jugará en los próximos días para resolver a los ocho mejores que irán por la “Orejona”.
Programación vuelta octavos de final de Champions League
Martes 17 de marzo
14:45 hrs | Sporting CP vs. Bodø/Glimt | Estádio José Alvalade
17:00 hrs | Arsenal vs. Bayer Leverkusen | Emirates Stadium
17:00 hrs | Chelsea vs. Paris Saint-Germain | Stamford Bridge
17:00 hrs | Manchester City vs. Real Madrid | Etihad Stadium
Miércoles 18 de marzo
14:45 hrs | Barcelona vs. Newcastle United | Spotify Cam Nou
17:00 hrs | Bayern Múnich vs. Atalanta | Allianz Arena
17:00 hrs | Liverpool vs. Galatasaray | Anfield
17:00 hrs | Tottenham vs. Atlético de Madrid | Tottenham Hotspur Stadium
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