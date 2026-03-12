;

VIDEOS. Valverde iguala un espectacular registro de Arturo Vidal con su partidazo ante el City en Champions

Ambos mediocampistas sudamericanos son los únicos en conseguir este récord en la competencia europea.

El pasado miércoles, todo el mundo quedó sorprendido por el partido que hizo Federico Valverde con el Real Madrid ante el Manchester City por los octavos de final de la Champions League.

El volante uruguayo anotó un hat-trick en 22 minutos y se convirtió, sin ningún tipo de dudas, en la figura del encuentro, consiguiendo algo muy pocas veces visto en la competencia europea.

Anotar tres goles en uno de los torneos más complicadas del mundo siendo un volante mixto, de características defensivas, aunque también con mucho despliegue, es algo muy complejo. Sin embargo, ya había sido logrado antes por un chileno: nada más y nada menos que Arturo Vidal.

El “King” consiguió marcar por triplicado en la Champions League con la camiseta de la Juventus en 2013, cuando enfrentaron en la fase de grupos al Copenhague, al que vencieron por 3-1 con los tres goles del actual mediocampista de Colo Colo.

Desde entonces, tuvieron que pasar 13 años para que un volante sudamericano volviera a anotar un hat-trick en la competencia internacional, con Federico Valverde colocándose a la altura de uno de los mejores centrocampistas del siglo XXI.

