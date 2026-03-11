El Sporting de Lisboa y el Bodo/Glimt se vieron las caras este miércoles en el Aspmyra Stadion en Noruega por la ida de los octavos de final de la Champions League. El conjunto nórdico clasificó a esta instancia tras dar un batacazo dejando eliminado al Inter de Milán.

Por otro lado, el Sporting de Lisboa logró, a base de su regularidad en los últimos encuentros, quedar en la séptima posición de la tabla de primera fase, clasificando de forma directa.

El cuadro local logró ponerse en ventaja gracias a un lanzamiento penal que Ole Didrik Blomberg se encargó de convertir al minuto 32. Luego, al final de la primera mitad, Sondre Brunstad se encargó de ampliar la cuenta, marcando el 2-0 momentaneo.

Posteriormente, gracias al dominio total del Bodo/Glimt, Kasper Høgh fue el encargado de sentenciar el encuentro al minuto 71 con el 3-0 final, de esta manera, el cuadro amarillo logró sacar una amplia ventaja para el encuentro de vuelta.

La clasificación se definirá en el Estadio José Alvalade en Lisboa el próximo martes 17 de marzo, en donde los portugueses buscarán la hazaña épica de dar vuelta el marcador global que quedó por diferencia de tres goles a favor de los noruegos.