Este miércoles se cerraron los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League, donde el Real Madrid se hizo fuerte como local y dejó prácticamente cerrada su llave ante el Manchester City.

La gran figura de la noche para los “merengues” fue Federico Valverde, quien anotó un hat-trick en tan solo 22 minutos, todos los goles en el primer tiempo.

El volante uruguayo marcó de todas las maneras. El primero, tras una corrida espectacular desde su propio campo y eludiendo al arquero; el segundo, con un remate cruzado dentro del área; y el tercero, con un globito genial sobre Marc Guehi y posterior bombazo ante Gianluigi Donnarumma.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa tuvieron la oportunidad de liquidar por completo su pase a los cuartos de final con un penal sobre Vinícius Júnior, pero el propio atacante brasileño fue el encargado de fallar desde los 12 pasos.

Ahora, el Manchester City deberá ir por una remontada histórica ante el Real Madrid en la vuelta en Inglaterra, que se jugará el próximo martes 17 de marzo a las 17:00 horas de Chile.