;

VIDEO. Noche mágica para Valverde: hat-trick en un tiempo para que el Madrid deje al City temblando en Champions League

El volante uruguayo liquidó al equipo de Pep Guardiola con tres goles en apenas 22 minutos

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / NurPhoto

Este miércoles se cerraron los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League, donde el Real Madrid se hizo fuerte como local y dejó prácticamente cerrada su llave ante el Manchester City.

La gran figura de la noche para los “merengues” fue Federico Valverde, quien anotó un hat-trick en tan solo 22 minutos, todos los goles en el primer tiempo.

El volante uruguayo marcó de todas las maneras. El primero, tras una corrida espectacular desde su propio campo y eludiendo al arquero; el segundo, con un remate cruzado dentro del área; y el tercero, con un globito genial sobre Marc Guehi y posterior bombazo ante Gianluigi Donnarumma.

Revisa también:

ADN

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa tuvieron la oportunidad de liquidar por completo su pase a los cuartos de final con un penal sobre Vinícius Júnior, pero el propio atacante brasileño fue el encargado de fallar desde los 12 pasos.

Ahora, el Manchester City deberá ir por una remontada histórica ante el Real Madrid en la vuelta en Inglaterra, que se jugará el próximo martes 17 de marzo a las 17:00 horas de Chile.

El resumen del partido

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad