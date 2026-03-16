Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 16 de marzo, y quién transmite?

Hoy, lunes 16 de marzo, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla tres partidos.

Dos de estos encuentros darán cierre a la séptima fecha del Campeonato Nacional 2026 y otro culminará la cuarta jornada de la Primera B.

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno hoy 16 de marzo comenzará a las 18:00 horas, en el Nicolás Chahuán, donde Unión La Calera se medirá ante O’Higgins. Mario Salvo será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

El otro partido de la jornada se desarrollará a contar de las 20:30 horas, en el estadio Monumental, donde Colo Colo recibirá a Huachipato, duelo que tendrá de árbitro a Claudio Díaz y que será transmisión de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso tendrá un único encuentro esta jornada, cuando desde las 20:30 horas, en el estadio Carlos Dittborn, San Marcos de Arica enfrente a Santiago Wanderers. Héctor Jona impartirá justicia en el compromiso, que será transmisión de TNT Sports.