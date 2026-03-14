Qué es la apnea del sueño y cuáles son las señales de alerta, según experto de Harvard
Aunque muchas veces pasa desapercibida, esta condición puede tener graves consecuencias.
La apnea del sueño es uno de los trastornos del descanso más comunes y, al mismo tiempo, menos diagnosticado.
En el marco del Día Mundial del Sueño, cuyo lema es “Dormir bien, vivir mejor”, expertos destacan la importancia de un descanso de calidad para la memoria, la inmunidad y la reparación celular.
Al respecto, el profesor de medicina del sueño de la Facultad de Medicina de Harvard, Eric Zhou, explicó que “dormir y descansar no son sinónimos”, ya que el sueño cumple una función restauradora clave para el organismo.
¿Qué es la apnea del sueño?
Se trata de un trastorno en el que la respiración se interrumpe repetidamente durante la noche debido al colapso parcial o total de la vía aérea superior. Esto provoca microdespertares y una disminución en los niveles de oxígeno.
Según el especialista en medicina del sueño Daniel Pérez Chada, presidente de la Fundación Argentina del Sueño, es uno de los trastornos del sueño más frecuentes.
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Síntomas más comunes
Entre las señales que pueden alertar sobre apnea del sueño están:
- Ronquidos intensos
- Sensación de ahogo durante la noche
- Despertares frecuentes
- Levantarse varias veces a orinar
- Somnolencia durante el día
- Dolor de cabeza al despertar
- Dificultad para concentrarse
Muchas veces son los familiares quienes detectan pausas en la respiración mientras la persona duerme.
Riesgos para la salud
Diversos estudios han mostrado que la apnea del sueño puede tener consecuencias importantes si no se trata:
- Mayor riesgo de depresión y ansiedad
- Más probabilidades de accidentes automovilísticos
- Problemas de memoria y concentración
- Riesgo de hipertensión, arritmias, infartos y ACV
La especialista Cecilia Berrozpe, de la Unidad de Medicina del Sueño de Fleni, advierte que este trastorno también es un factor de riesgo cardiovascular.
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