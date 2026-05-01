Universidad de Chile emprendió su viaje a la región de Coquimbo para enfrentar este sábado a Deportes La Serena por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026.

Sin embargo, el equipo de Fernando Gago se trasladó al norte del país con una importante ausencia. Se trata de su capitán Marcelo Díaz, quien se resintió de una dolencia muscular y quedó descartado para enfrentar al elenco de Felipe Gutierrez.

La baja del volante de 39 años se suma a otros nombres importantes, como Octavio Rivero, que continúa en recuperación tras la operación de rodilla, y Eduardo Vargas, que ha trabajado de forma diferenciada.

En su arribo al aeropuerto de Santiago para traslarse a La Serena, el defensa Matías Zaldivia habló brevemente con los medios y lamentó las ausencias que afectan al plantel azul. “Es una lastima que el ‘Chelo’ no pudo viajar y Edu tampoco, pero esperemos que estén para la próxima semana”, dijo el central de la U.

El zaguero también apuntó a la victoria en el último Clásico Universitario como un impulso anímico de cara al duelo ante los papayeros. “Siempre cuando se gana y, más un clásico, trabajas de otra manera, con otra motivación. Esperemos que sea un envión para el partido de mañana”, afirmó.

Por último, Zaldivia se refirió a la posibilidad de que Alexis Sánchez se sume al cuadro estudiantil en el segundo semestre. “Esos jugadores hablan por sí solos. Si llega, bienvenido sea”, concluyó.

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes La Serena vs Universidad de Chile por la Copa de la Liga?

El partido entre Deportes La Serena y Universidad de Chile se disputará este sábado 2 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada. Los azules marchan en el tercer lugar del Grupo D con 4 puntos, mientras que los papayeros son colistas con una unidad. En la parte alta, Audax Italiano y Unión La Calera lideran la zona con 6 puntos.