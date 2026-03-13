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Día Mundial del Sueño: estudio explica por qué cuesta tanto dormir fuera de casa

Durante la primera noche en el exterior es cuando más costaría conciliar el sueño, según especialistas.

Sebastián Escares

Día Mundial del Sueño: estudio explica por qué cuesta tanto dormir fuera de casa

Este viernes 13 de marzo se conmemora el Día Mundial del Sueño, instancia en la que se busca generar conciencia sobre la importancia de un buen dormir para la salud de las personas.

Dormir suele ser uno de los momentos preferidos por las personas, considerando que es el instante perfecto para descansar y desconectarse de la rutina diaria.

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Sin embargo, es común que cuando se duerme fuera de casa, ya sea en una casa ajena, un hotel o en una cabaña, las personas por lo general no logran conciliar el sueño fácilmente, al menos durante la primera noche.

¿Por qué nos cuesta dormir fuera de casa?

De acuerdo a un artículo publicado en The Conversation, la dificultad de dormir en un entorno nuevo responde a una serie de factores biológicos y psicológicos.

Según explican los especialistas, en condiciones habituales, el organismo reduce la temperatura corporal central y aumenta la producción de melatonina, lo que favorece el sueño, disminuyendo el estado de alerta del cuerpo.

Sin embargo, cuando las condiciones cambian, diversos factores pueden alterar las sensaciones que el organismo asocia con el descanso. Por ejemplo, un colchón distinto, ruidos desconocidos o luces a las que no se está acostumbrado. Dicho fenómeno es conocido como “efecto de la primera noche”, en donde el cerebro no se apagaría por completo.

Un estudio publicado en Current Biology, asocia que durante la primera noche en un entorno desconocido, el hemisferio izquierdo permanece más receptivo a sonidos extraños.

No obstante, ya en la segunda noche, cuando el entorno se vuelve más conocido, dicho estado de vigilancia tiende a disminuir, por lo que se logra conciliar de mejor manera el sueño.

Ante ello, especialistas recomiendan mantener una rutina de sueño incluso cuando se duerme en el exterior, y elegir espacios que faciliten el descanso.

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