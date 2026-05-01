;

Minvu rechaza querella de Social Arquitectura y defiende reconstrucción en Viña del Mar

La cartera negó irregularidades y aseguró que el proceso en El Olivar se basa en criterios técnicos y legales.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO REFERENCIAL

AGENCIA UNO REFERENCIAL

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo rechazó categóricamente la querella presentada por la entidad Social Arquitectura y defendió su actuar en el proceso de reconstrucción del sector El Olivar, en Viña del Mar, tras el incendio de 2024.

Desde la cartera aseguraron que todas las decisiones adoptadas se han basado en criterios técnicos, la normativa vigente y la protección de los recursos públicos, así como en la seguridad de las familias afectadas.

Revisa también

ADN

La acción judicial surge luego de que Social Arquitectura acusara presuntas irregularidades, incluyendo falsificación de instrumentos públicos, coacción y fraude al Fisco, apuntando directamente al ministro Iván Poduje.

ADN

¿Qué respondió el Minvu?

Sin embargo, el Minvu desestimó estas imputaciones, afirmando que los informes elaborados por el Serviu de Valparaíso corresponden a documentos técnicos válidos y emitidos por organismos competentes.

Además, indicaron que cualquier eventual error administrativo debe ser revisado por instancias regionales.

En esa línea, la subsecretaria Natalia Aguilar descartó la existencia de coacción, señalando que las decisiones del ministerio responden al ejercicio legítimo de sus atribuciones. Asimismo, el Minvu negó la existencia de fraude, argumentando que su intervención buscó evitar que el Estado financiara proyectos con fallas de diseño o ejecución, lo que podría haber generado mayores costos a futuro.

La cartera también recordó que el propio ministro Poduje presentó previamente una denuncia ante el Ministerio Público contra la Constructora San Sebastián Ltda. y Social Arquitectura por eventuales delitos, incluyendo fraude y amenazas.

El caso, que involucra 356 viviendas destinadas a familias damnificadas, quedó ahora en manos de los tribunales, mientras el Gobierno reiteró su compromiso de entregar soluciones habitacionales seguras y dignas a los afectados.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad