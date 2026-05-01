Minvu rechaza querella de Social Arquitectura y defiende reconstrucción en Viña del Mar

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo rechazó categóricamente la querella presentada por la entidad Social Arquitectura y defendió su actuar en el proceso de reconstrucción del sector El Olivar, en Viña del Mar, tras el incendio de 2024.

Desde la cartera aseguraron que todas las decisiones adoptadas se han basado en criterios técnicos, la normativa vigente y la protección de los recursos públicos, así como en la seguridad de las familias afectadas.

La acción judicial surge luego de que Social Arquitectura acusara presuntas irregularidades, incluyendo falsificación de instrumentos públicos, coacción y fraude al Fisco, apuntando directamente al ministro Iván Poduje.

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¿Qué respondió el Minvu?

Sin embargo, el Minvu desestimó estas imputaciones, afirmando que los informes elaborados por el Serviu de Valparaíso corresponden a documentos técnicos válidos y emitidos por organismos competentes.

Además, indicaron que cualquier eventual error administrativo debe ser revisado por instancias regionales.

En esa línea, la subsecretaria Natalia Aguilar descartó la existencia de coacción, señalando que las decisiones del ministerio responden al ejercicio legítimo de sus atribuciones. Asimismo, el Minvu negó la existencia de fraude, argumentando que su intervención buscó evitar que el Estado financiara proyectos con fallas de diseño o ejecución, lo que podría haber generado mayores costos a futuro.

La cartera también recordó que el propio ministro Poduje presentó previamente una denuncia ante el Ministerio Público contra la Constructora San Sebastián Ltda. y Social Arquitectura por eventuales delitos, incluyendo fraude y amenazas.

El caso, que involucra 356 viviendas destinadas a familias damnificadas, quedó ahora en manos de los tribunales, mientras el Gobierno reiteró su compromiso de entregar soluciones habitacionales seguras y dignas a los afectados.