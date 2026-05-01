Deportes La Serena y Universidad de Chile se enfrentan este sábado en el Estadio La Portada de La Serena en un duelo clave por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026.

El equipo de Fernando Gago marcha en el tercer lugar del Grupo D con 4 puntos, por lo que una caída en el norte del país comprometería seriamente sus opciones de avanzar a semifinales, considerando que solo clasifica el mejor de cada grupo.

Por su parte, el elenco que dirige Felipe Gutiérrez es colista con apenas una unidad y necesita sumar un triunfo de manera urgente para mantenerse con vida en el certamen. En la parte alta, Audax Italiano y Unión La Calera lideran la zona con 6 puntos.

¿Cuándo y a qué hora juegan La Serena vs. Universidad de Chile por la Copa de la Liga?

El partido entre Deportes La Serena y Universidad de Chile está programado para este sábado 2 de mayo, a las 15:00 horas, en el Estadio La Portada.

¿Dónde y cómo ver en vivo el duelo entre La Serena y Universidad de Chile?

El encuentro entre papayeros y azules lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

La particularidad es que el partido no será transmitido por TV, sino que podrá verse exclusivamente vía streaming a través de HBO Max. Para poder seguirlo, los hinchas tendrán dos alternativas:

Suscripción directa a TNT Sports en HBO Max : Los hinchas podrán suscribirse directamente a TNT Sports dentro de HBO Max (www.hbomax.com) y acceder a los partidos del fútbol chileno en vivo desde la plataforma.

: Los hinchas podrán suscribirse directamente a TNT Sports dentro de HBO Max (www.hbomax.com) y acceder a los partidos del fútbol chileno en vivo desde la plataforma. Acceso para clientes de TNT Sports Premium sin costo adicional: Quienes ya tengan contratado TNT Sports Premium a través de un operador de TV también podrán ver el partido sin costo adicional en HBO Max. Para hacerlo, solo deben iniciar sesión en la aplicación o en el sitio web con las credenciales asociadas a su servicio (correo electrónico y contraseña) y seguir los pasos en “Conectar con tu proveedor”.

En tanto, los hinchas que aún no tengan HBO Max con TNT Sports incluido podrán acceder a promoción vigente por $13.490 mensuales en planes anuales, que da acceso a todo el catálogo de la plataforma y al deporte en vivo de TNT Sports durante un año.

Recuerda que toda la acción de la Copa de la Liga 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN a través de todas sus plataformas y redes sociales.