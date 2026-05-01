Senador Núñez responde a querella de ministra Steinert en su contra: “No pierda tiempo y haga la pega”

El senador Daniel Núñez abordó la querella anunciada en su contra que anunció la ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, emplazándola a priorizar la gestión legislativa por sobre acciones judiciales.

En concreto, el pasado jueves la secretaria de Estado anunció la presentación de esta acción judicial por injurias y calumnias contra el parlamentario del PC, luego de que este pidiera su renuncia y la vinculara con el narcotráfico a partir de una antigua sociedad inmobiliaria con su exmarido.

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La titular de Seguridad aclaró que dicha sociedad está inactiva y que no guarda relación con la labor profesional de su expareja, defendiendo su probidad.

Sin embargo, calificó las declaraciones del parlamentario como una imputación grave que daña su honra, por lo que decidió iniciar acciones legales, asegurando además que mantendrá una postura de “tolerancia cero” frente a este tipo de acusaciones.

¿Qué respondió el senador Núñez?

Bajo ese conecto, este viernes, a través de su cuenta en la red social X, el parlamentario cuestionó la decisión de la secretaria de Estado y aseguró que “no pierda tiempo en querellas y haga la pega”, insistiendo en que existen iniciativas urgentes en materia de seguridad que requieren impulso del Ejecutivo.

En esa línea, recordó que el pasado lunes solicitó una audiencia vía Ley del Lobby para abordar dos proyectos clave: uno enfocado en combatir el robo de cobre y otro orientado a enfrentar los denominados préstamos informales “gota a gota”.

Este último corresponde a una iniciativa de su autoría que busca tipificar la llamada “usura extorsiva”, fenómeno vinculado al crimen organizado. El proyecto propone sancionar penalmente a quienes otorguen préstamos con intereses por sobre el máximo legal y que, además, utilicen amenazas, violencia o engaños para su cobro. Según los fundamentos de la moción, este tipo de prácticas afecta principalmente a hogares vulnerables y puede alcanzar tasas de interés que superan incluso el 500% anual.

Núñez sostuvo que este tipo de delitos no solo impacta el patrimonio de las personas, sino que también pone en riesgo su integridad y fortalece redes ilícitas, por lo que llamó a acelerar su tramitación en el Congreso.