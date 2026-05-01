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Alerta en el Ejército: buscan a soldado conscripto que salió de cuartel con fusil en Talca

El uniformado abandonó el recinto militar sin autorización durante la madrugada.

Nelson Quiroz

Alerta en el Ejército: buscan a soldado conscripto que salió de cuartel con fusil en Talca

Un soldado conscripto de la Brigada de Aviación del Ejército es intensamente buscado tras abandonar un recinto militar durante la madrugada de este viernes, según informó la institución mediante un comunicado oficial.

El hecho ocurrió en el predio “El Culenar”, ubicado en el sector de San Rafael, en la comuna de Talca. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el uniformado salió del cuartel sin autorización portando su fusil de servicio, aunque sin municiones, en circunstancias que aún están siendo investigadas.

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Tras detectarse la ausencia, se activaron de inmediato operativos de búsqueda con medios de la propia brigada y apoyo de personal de Carabineros de Chile. Además, se tomó contacto con la familia del conscripto, quien es oriundo de Rancagua, para informarles de la situación.

Desde la institución detallaron que el soldado participaba en una campaña de instrucción inicial y que, tras su salida en dirección desconocida, se realizó la correspondiente constancia ante Carabineros.

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