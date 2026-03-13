La jornada de este viernes comenzó con una actividad inusual en las redes sociales de Universidad de Chile. En medio de un clima de incertidumbre por la vacante en la dirección técnica, el club decidió utilizar su cuenta de Instagram para enviar un afectuoso saludo de cumpleaños a Jorge Sampaoli, quien hoy celebra 66 años de vida.

La publicación del casildense desató de inmediato la ilusión de miles de hinchas azules. En pocas horas, el posteo generó más de dos mil comentarios, en donde se inundó de peticiones para que el técnico trasandino regrese al club, interpretando el gesto como un posible acercamiento en un momento donde en la fanaticada del cuadro universitario laico exigen resultados y un nombre de peso para el banquillo.

Este “guiño” llega justo cuando la dirigencia de Azul Azul se encuentra en una búsqueda frenética por encontrar a un técnico luego de la bullada salida de Francisco “Paqui” Meneghini de la banca del “Romántico Viajero”.

Durante los últimos días, la lista de candidatos ha crecido exponencialmente, con nombres como Paulo Cesar Turra, Jorge Fossati, Eduardo Berizzo, Ariel Holan e incluso el brasileño Luis Felipe Scolari, aunque ninguno ha logrado generar el consenso ni la expectativa que provoca el nombre del exseleccionador nacional.

Pese al fervor que ha generado el posteo, la realidad económica del club y el presente del técnico, que siempre tiene ofertas en mercados más competitivos, asoman como las principales trabas para un eventual retorno.

Como dato adicional, cabe recordar que Sampaoli registró un impresionante 71% de rendimiento durante su etapa en la U en 2011 y 2012, periodo en el que conquistó el histórico tricampeonato nacional, además de lograr el título de la Copa Sudamericana de forma invicta.