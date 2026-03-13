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“Estamos haciendo un proceso”: gerente deportivo de la U y la búsqueda del reemplazo de “Paqui” Meneghini

Manuel Mayo hizo autocrítica respecto a la rápida salida del entrenador argentino.

Carlos Madariaga

Álvaro Choupay

“Estamos haciendo un proceso”: gerente deportivo de la U y la búsqueda del reemplazo de “Paqui” Meneghini

El plantel y cuerpo técnico interino de la U de Chile emprendió este viernes el viaje a Coquimbo Unido para medirse con el vigente campeón del fútbol chileno.

También está en la delegación el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, que se pronunció respecto a la salida de Francisco Meneghini, DT a quien él promovió para reemplazar a Gustavo Álvarez.

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Hay una autocrítica. “Paqui” es un caballero, creímos que era lo mejor. Hizo todo lo posible, pero pasaron muchas cosas que se pudieran dar las cosas como esperábamos. Era lo mejor para el club", aseguró, bajándole el perfil a las lesiones que acumula la U de Chile en marzo.

“Por suerte, armamos un plantel que va a competir muy bien mañana. Van a gener la oportunidad jugadores que no la venían teniendo, esperemos que lo puedan hacer de la mejor manera y ganar este partido, que es muy importante”, recalcó de cara al juego contra Coquimbo Unido.

Manuel Mayo también abordó la búsqueda de un nuevo DT, asegurando que para la reanudación de la Liga de Primera, a finales de marzo, esperan tener al nuevo DT.

“Para el campeonato creemos que sí, estamos haciendo un proceso. Queremos tomar la mejor decisión posible”, cerró en el Aeropuerto de Santiago.

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