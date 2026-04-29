Estudiantes se movilizan en Santiago: manifestación genera desvíos en principales calles del centro

Durante este miércoles, estudiantes secundarios se movilizaron por el centro de Santiago en el marco de un nuevo “Mochilazo Estudiantil”, convocado por el Cordón Secundarios RM, en rechazo a políticas impulsadas por el gobierno.

Hasta el momento, no se ha informado de incidentes mayores, mientras que el tránsito continúa siendo monitoreado por las autoridades

La manifestación generó diversas alteraciones al tránsito en el sector céntrico de la capital.

A las 12:48 horas, la Alameda en dirección al oriente fue desviada por avenida Manuel Rodríguez debido al desplazamiento de estudiantes hacia Plaza Los Héroes. En paralelo, el transporte público fue redirigido por avenida España, lo que generó congestión en el perímetro del centro de Santiago.

Según reportes a las 12:25 horas, se implementaron desvíos en calles clave como Agustinas, que fue desviada al oriente por Amunátegui, mientras que Morandé se mantuvo cerrada desde la Alameda.

En paralelo, Teatinos fue desviada por Huérfanos y se registró el cierre del atravieso desde esta vía hacia Nataniel Cox, lo que provocó congestión vehicular en el perímetro.