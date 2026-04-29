El ambicioso plan que busca transformar un histórico estadio del fútbol chileno: “Será mejor que el Claro Arena”

El Estadio Santa Laura, uno de los recintos más emblemáticos del fútbol chileno y hogar de Unión Española, podría dar un salto histórico y transformarse en uno de los estadios más modernos del continente.

Jorge Segovia, propietario del cuadro hispano, confirmó a La Tercera que la institución de colonia tiene listo el proyecto para la remodelación del recinto de Independencia, el cual contempla una millonaria inversión.

Según detalló el dirigente español, el plan contempla que el renovado estadio tenga una capacidad para 25.000 personas, superando así el aforo actual, que bordea las 20.000.

El proyecto considera una inversión cercana a los 27 millones de dólares, monto que permitirá no solo modernizar el recinto, sino también incorporar nuevos camarines, un museo para retratar la historia del equipo y una sala de trofeos.

Además, se sumarán nuevos palcos, cafeterías y una cubierta que protegerá todos los sectores del estadio de las inclemencias del tiempo.

El nuevo Estadio Santa Laura

En diálogo con el citado medio, Jorge Segovia adelantó que “nuestro estadio será el más moderno de Chile y América, mejor que el estadio de la Católica, que ha hecho una reforma hace muy poco tiempo. La comuna se sentiría muy orgullosa".

Pese al avance del diseño, el directivo apuntó directamente a un grupo de exdirigentes de la antigua Corporación de Unión Española como los responsables de frenar las obras. Según el presidente, estas personas habrían interpuesto recursos legales para bloquear el proyecto, acciones que el club ha ganado en primera instancia pero que siguen siendo apeladas.

“Está parado simplemente por el capricho de 20 o 25 tipos de la Corporación, que lo único que les mueve es la envidia y el odio”, afirmó. Asimismo, aseguró contar con el respaldo de la municipalidad de Independencia, que ve con buena disposición la iniciativa.