DT brasileño se ofrece a la U ante la posible salida de Meneghini: sorpresa de última hora en Azul Azul

El técnico de los azules podría dejar su cargo en caso de sumar un nuevo traspié ante Coquimbo Unido.

Bastián Lizama

Rocío Ayala

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Francisco Meneghini vive días claves respecto a su continuidad en Universidad de Chile. La reciente eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Palestino y el amargo empate ante Universidad de Concepción por la sexta fecha de la Liga de Primera, tienen a “Paqui” pendiendo de un hilo en el cuadro azul.

Aunque la dirigencia de Azul Azul planeaba evaluar el desempeño del técnico argentino a mitad de temporada, los malos resultados cambiaron el panorama y todo indica que el partido de este sábado frente a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso definirá el futuro de su proceso.

Según información de ADN Deportes, una derrota contra el cuadro pirata podría adelantar la evaluación de la directiva sobre el DT y, en consecuencia, buscar su salida anticipada de la U.

Por ahora, todo dependerá del resultado que obtenga en el norte del país. Si logra un desempeño dentro de lo esperado, las evaluaciones seguirían su curso. De lo contrario, Meneghini corre un alto riesgo de no llegar a dirigir la Copa de la Liga, cuyo inicio está programado para el próximo 20 de marzo.

Un nuevo DT se ofrece a la U

En medio del incierto futuro de Francisco Meneghini, ADN Deportes pudo conocer que Paulo César Turra, técnico brasileño de 52 años, fue ofrecido a la dirigencia de Azul Azul como posible reemplazante de “Paqui”.

El estratega nacido en Tuparendi dirige actualmente al Vila Nova de la Serie B de Brasil y ha pasado por clubes de renombre como Athletico Paranaense, Santos y el Vitória de Portugal.

También se desempeñó como asistente técnico en Palmeiras, Cruzeiro y Gremio. Entre sus logros destaca el título del Campeonato Paranaense 2023 al mando de Athletico Paranaense.

