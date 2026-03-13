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“No es el mejor momento, pero...”: el mensaje de Valladares tras asumir la banca de la U ante la salida de Meneghini

En la antesala del duelo contra Coquimbo Unido, el técnico interino de los azules abordó el desafío y mostró confianza en el plantel.

Daniel Ramírez

Álvaro Choupay

@udechileoficial

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Jhon Valladares, técnico interino de Universidad de Chile, habló este viernes desde el aeropuerto de Santiago antes de viajar con el resto del plantel hacia la Cuarta Región, donde los azules enfrentarán a Coquimbo Unido mañana sábado.

En diálogo con los medios presentes en el aeropuerto, entre ellos ADN Deportes, Valladares se refirió al desafío que le tocó asumir con la U y manifestó su total confianza en los jugadores.

“Somos funcionarios del club y estamos a disposición de poder ayudar. Obviamente no es el mejor momento, pero estamos tranquilos, porque creemos y confiamos en el plantel que tenemos”, señaló el entrenador.

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“Universidad de Chile tiene grandes jugadores en su plantel, así que intentaremos sacar lo máximo de cada uno de ellos y esperamos que el partido sea beneficioso para nosotros”, agregó de cara al duelo contra los “Piratas”.

Por último, Jhon Valladares aseguró que su trayectoria en el fútbol lo avala para afrontar este reto con los azules. “Tengo un conocimiento del fútbol en general, yo llevo mucho tiempo en esto, amo este club, amo esta profesión. Espero estar a la altura y poder ayudar al club”, concluyó.

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