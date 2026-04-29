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Lluvia de meteoros Eta Acuáridas en Chile: ¿Cuándo es y cómo ver el evento astronómico?

Aquí un experto explica desde qué hora conviene mirar el cielo y qué factores podrían afectar la visibilidad en la fecha clave. “Es un evento muy particular, porque su origen está en el cometa Halley”, destaca.

Javier Méndez

ESO/P. Horalek

ESO/P. Horalek / ESO/P. Horalek

Los primeros días de mayo traerán uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año. Se trata de las Eta Acuáridas, lluvia de meteoros que podrá observarse desde distintos puntos de Chile y que tendrá su mayor nivel de actividad entre la noche del lunes 5 y la madrugada del martes 6 de mayo.

El fenómeno se produce cada año cuando la Tierra cruza una corriente de partículas dejadas por el cometa Halley, uno de los cuerpos celestes más conocidos de la historia. Según explicó Sandro Villanova, investigador asociado del CATA y director de la Licenciatura en Astronomía de la UNAB sede Concepción, esas partículas son diminutos granos de polvo que se queman al entrar en la atmósfera y generan los destellos visibles desde la superficie.

“Es un evento muy particular, porque su origen está en el cometa Halley”, señaló el astrónomo. Luego agregó que la Tierra atraviesa un verdadero sendero de polvo dejado por ese objeto y que, al ser capturado por la gravedad terrestre, produce el espectáculo que popularmente se conoce como “estrellas fugaces”.

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De acuerdo con Villanova, la posición geográfica del país favorece especialmente la visibilidad de esta lluvia de meteoros. “Es una lluvia que se puede ver muy bien desde Chile”, afirmó, al precisar que el mejor rango de observación está cerca de los 30 grados de latitud sur, justo donde se ubica buena parte del territorio nacional.

El especialista indicó que el mejor momento para mirar el cielo será desde la segunda mitad de la noche hasta antes del amanecer. “La constelación de Acuario comienza a elevarse alrededor de las 2:00 de la mañana. Desde ese momento ya se pueden ver algunos meteoros, pero mientras más cerca del amanecer, mejor serán las condiciones”, detalló.

Eso sí, no todo dependerá del clima. La Luna menguante podría dificultar la visibilidad de los meteoros más débiles durante las noches del peak. Aun así, el académico recalcó que esperar algunos días puede mejorar el panorama, especialmente a medida que disminuya la luminosidad lunar.

Por lo demás, también recomendó observar desde zonas oscuras, lejos de la contaminación lumínica, y dirigir la vista hacia el Este, aunque los destellos pueden aparecer en distintos sectores del cielo.

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