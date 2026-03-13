Acercan el nombre de Gareca a la U en plena búsqueda de entrenador: esta es la postura de Azul Azul

La Universidad de Chile ya se encuentra rumbo a Coquimbo para concentrar y este sábado enfrentar al actual campeón del fútbol chileno, duelo para el cual el interino Jhon Valladares será el encargado de dirigir al equipo.

Mientras se disputa esta fecha de la Liga de Primera, el gerente deportivo de los azules, Manuel Mayo, sigue en la búsqueda de quien será el nuevo entrenador, y es hasta su oficina donde continúan llegando currículums para asumir la banca azul.

Según información de ADN Deportes, otro de los nombres que han sido acercados a Azul Azul en las últimas horas es el de Ricardo Gareca, entrenador argentino recordado en nuestro país por su último fracaso al mando de la selección chilena.

Si bien el “Tigre” ha tenido destacadas campañas a cargo de equipos en Sudamérica, entre ellos Vélez Sarsfield, lo que pudo saber este medio es que su perfil no sería del agrado de los dirigentes del cuadro universitario.

De todas maneras, y al igual que con todos los candidatos, su nombre será evaluado por la gerencia deportiva, lo que no quiere decir que se inicien conversaciones y posterior negociación.

Los plazos de Azul Azul para encontrar un entrenador

Con varios estrategas ya en la carpeta de Manuel Mayo, desde la Universidad de Chile esperan la próxima semana para elegir la terna final que será expuesta al directorio, con la misión de tener al nuevo técnico azul para la segunda fecha de la Copa de la Liga, donde el “Romántico Viajero” se medirá ante Unión La Calera el martes 24 de marzo.