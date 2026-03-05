“Es lo peor que puedes hacer si quieres descansar”: experto en sueño revela el error que se comete al dormir / Getty Images

Para muchas personas, uno de los momentos preferidos en su vida diaria es cuando llega el instante de apoyar la cabeza en la almohada, cerrar los ojos y dormir.

No obstante, por uno u otro motivo, hay ocasiones en las que no se logra descansar del todo por más que uno lo intente.

En ese contexto, un especialista en el sueño dio a conocer que las personas suelen cometer un grave error cuando están sobre la cama, el cual perjudicaría directamente el descanso.

¿Cuál es el error?

Juan Nattex, experto en sueño y descanso, a través de un registro compartido en Instagram, reveló que dormir abrazando a la pareja es “lo peor que puedes hacer si quieres descansar bien”.

“Todo el mundo te dice que te ayuda a relajar y a dormir mejor, pero eso es solo una parte de la historia”, partió señalando Nattex.

En ese sentido, explicó que “la realidad es que durante la noche cambiamos de postura y nos movemos, ese movimiento influye en el descanso del otro y por la mañana, aunque tú no lo recuerdes, te afecta al sueño profundo”.

Sin embargo, para quienes duermen en pareja no está todo perdido. El experto recomendó que para dormir acompañado se puede realizar lo siguiente: