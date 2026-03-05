;

VIDEO. “Es lo peor que puedes hacer si quieres descansar”: experto en sueño revela el error que se comete al dormir

Un especialista en descanso reveló las claves para dormir correctamente durante la noche.

Sebastián Escares

“Es lo peor que puedes hacer si quieres descansar”: experto en sueño revela el error que se comete al dormir

“Es lo peor que puedes hacer si quieres descansar”: experto en sueño revela el error que se comete al dormir / Getty Images

Para muchas personas, uno de los momentos preferidos en su vida diaria es cuando llega el instante de apoyar la cabeza en la almohada, cerrar los ojos y dormir.

No obstante, por uno u otro motivo, hay ocasiones en las que no se logra descansar del todo por más que uno lo intente.

Revisa también:

ADN

En ese contexto, un especialista en el sueño dio a conocer que las personas suelen cometer un grave error cuando están sobre la cama, el cual perjudicaría directamente el descanso.

¿Cuál es el error?

Juan Nattex, experto en sueño y descanso, a través de un registro compartido en Instagram, reveló que dormir abrazando a la pareja es “lo peor que puedes hacer si quieres descansar bien”.

“Todo el mundo te dice que te ayuda a relajar y a dormir mejor, pero eso es solo una parte de la historia”, partió señalando Nattex.

En ese sentido, explicó que “la realidad es que durante la noche cambiamos de postura y nos movemos, ese movimiento influye en el descanso del otro y por la mañana, aunque tú no lo recuerdes, te afecta al sueño profundo”.

Sin embargo, para quienes duermen en pareja no está todo perdido. El experto recomendó que para dormir acompañado se puede realizar lo siguiente:

  • Dormir en camas separadas.
  • Dormir en una cama grande con independencia de lechos.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad