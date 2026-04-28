Tragedia en Talca: ciclista muere tras ser impactado por un tren de pasajeros

Durante la noche de este martes, 28 de abril, se vivió un trágico accidente ferroviario que resultó con una persona fallecida en Talca.

El hecho ocurrió específicamente en el cruce ferroviario ubicado en la calle 12 Oriente con 6 1/2 norte, cuando un tren de pasajeros impactó a un ciclista de 35 años.

Según los antecedentes preliminares, el tren de la empresa EFE, que había salido desde Santiago con destino a Chillán, arrolló violentamente al sujeto mientras este intentaba cruzar la vía.

A pesar de que el hecho ocurrió en un paso habilitado, los primeros reportes indican que la víctima aparentemente no se percató de la proximidad del convoy, lo que impidió que pudiera reaccionar a tiempo para evitar la colisión.

Debido a la fuerza del impacto y la gravedad de las lesiones, el hombre perdió la vida de forma instantánea en el lugar.

Al sitio del suceso concurrió personal de Carabineros y equipos de emergencia de la empresa EFE para adoptar el procedimiento de rigor.

Por instrucción de la Fiscalía, se solicitó la presencia de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros de Talca, quienes realizaron las peritajes técnicos para establecer la dinámica exacta del atropello.

Asimismo, funcionarios del Servicio Médico Legal (SML) se encargaron del levantamiento del cuerpo, cuya identidad aún se mantiene bajo reserva a la espera del peritaje de huellas y la notificación a familiares.

Continuidad del servicio

A raíz del accidente, el tránsito ferroviario hacia el sur quedó suspendido temporalmente mientras se realizaban las diligencias de investigación. P

ara no afectar el traslado de los usuarios, la empresa dispuso de buses de acercamiento, permitiendo que los pasajeros del tren involucrado continuaran su viaje hacia Chillán y otras localidades del sur del país.