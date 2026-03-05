;

Ni los juegos de mesa ni leer: esta es la actividad clave para mantener la memoria en mayores de 60 años, según estudio

Una investigación plantea que un simple ejercicio activaría los patrones de conectividad cerebral de las personas.

Sebastián Escares

Cuando se llega a cierta edad en la vida, una de las principales preocupaciones de las personas tiene que ver con su salud cerebral y evitar a toda costa los problemas de memoria.

En ese sentido, una investigación dio a conocer que existe una actividad bastante simple de realizar que podría beneficiar notablemente la memoria de los adultos mayores de 60 años.

Se trata de un estudio realizado por un equipo de investigadores de la Norwegian University of Science and Technology en Trondheim, cuyos resultados fueron publicados en 2024 en Frontiers in Psychology.

¿Cuál es la actividad?

De acuerdo a la investigación, se llegó a la conclusión de que escribir a mano es un ejercicio que tiene un gran potencial para mejorar la memoria de las personas.

Según los autores del estudio, la escritura a mano activa los patrones de conectividad cerebral y beneficia los procesos asociados a la memoria y el aprendizaje.

Para llegar a la conclusión, los investigadores realizaron un monitoreo a 36 estudiantes universitarios tras escribir palabras a mano y en teclado. Al comparar ambos registros. se detectó que la escritura a mano generó “patrones de conectividad mucho más elaborados”.

“El patrón espaciotemporal originado por la información visual y propioceptiva de los movimientos precisos de la mano con el lápiz contribuye de manera extensa a los patrones de conectividad cerebral que favorecen el aprendizaje”, detallaron los autores del estudio.

La investigación apunta a que la escritura a mano involucra movimientos complejos que requieren atención, integración motora y visual, además de retroalimentación directa de la posición de la mano.

