O’Higgins sigue demostrando que es uno de los equipos más en forma del fútbol chileno y este martes, por la Copa Sudamericana, volvió a conseguir un importante triunfo que lo impulsa en la tabla.

El “Capo de Provincia” se hizo fuerte en el Estadio El Teniente y venció por 2-0 a Boston River, que poco pudo hacer ante el dominio celeste.

La apertura de la cuenta para los rancagüinos llegó temprano, cuando Martín Sarrafiore (4′) enganchó con la zurda y, con un remate de derecha, dejó sin opciones a Bruno Antúnez.

¡Gol argentino desde el inicio! Martin Sarrafiore marcó el 1-0 de O'Higgins contra Boston River en la #Sudamericana.



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El segundo tanto llegó en la segunda etapa, nuevamente con Sarrafiore como protagonista, quien metió un gran centro rasante que dejó solo a Francisco González (60′) para empujar el balón.

GRAN JUGADA COLECTIVA PARA EL SEGUNDO: Francisco González apareció por atrás de todos y empujó la pelota para el 2-0 de O'Higgins ante Boston River en la CONMEBOL #Sudamericana.



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El extremo argentino volvió a ser clave al minuto 68, cuando fue víctima de una dura patada a la altura del pecho por parte de Leandro Suhr, quien fue expulsado tras la infracción.

TANGANA TOTAL EN CHILE: Suhr, de Boston River, vio la roja por pegar un patadón y se picó todo con los jugadores de O'Higgins en la CONMEBOL #Sudamericana.



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Con esta victoria, O’Higgins escala al segundo lugar del Grupo C con 6 puntos, uno menos que São Paulo, líder de la zona. Millonarios lo sigue con 4 unidades, mientras que Boston River cierra sin sumar.