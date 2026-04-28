VIDEOS. O’Higgins gana, gusta y sigue soñando en Copa Sudamericana: dominio total a Boston River
El “Capo de Provincia” se hizo fuerte en Rancagua y se ilusiona con avanzar a la siguiente fase del torneo continental.
O’Higgins sigue demostrando que es uno de los equipos más en forma del fútbol chileno y este martes, por la Copa Sudamericana, volvió a conseguir un importante triunfo que lo impulsa en la tabla.
El “Capo de Provincia” se hizo fuerte en el Estadio El Teniente y venció por 2-0 a Boston River, que poco pudo hacer ante el dominio celeste.
La apertura de la cuenta para los rancagüinos llegó temprano, cuando Martín Sarrafiore (4′) enganchó con la zurda y, con un remate de derecha, dejó sin opciones a Bruno Antúnez.
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El segundo tanto llegó en la segunda etapa, nuevamente con Sarrafiore como protagonista, quien metió un gran centro rasante que dejó solo a Francisco González (60′) para empujar el balón.
El extremo argentino volvió a ser clave al minuto 68, cuando fue víctima de una dura patada a la altura del pecho por parte de Leandro Suhr, quien fue expulsado tras la infracción.
Con esta victoria, O’Higgins escala al segundo lugar del Grupo C con 6 puntos, uno menos que São Paulo, líder de la zona. Millonarios lo sigue con 4 unidades, mientras que Boston River cierra sin sumar.
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