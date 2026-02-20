¿No estás durmiendo bien? Experto revela cada cuánto tiempo se debe cambiar el colchón de la cama

;

Además, el especialista expuso cuánto tiempo debe transcurrir para cambiar las almohadas.

Sebastián Escares

Para muchas personas uno de los momentos preferidos del día, es cuando llega el instante de apoyar la cabeza en la almohada, cerrar los ojos y dormir.

No obstante, hay ocasiones en que la cama puede sentirse incómoda y los cambios de posiciones no surten efecto para conciliar el sueño. Esto podría ser un síntoma de que el colchón de la cama necesita un cambio, aseguró un experto.

El Dr. Norberto Furman, especialista en fisiatría y kinesiología, a través de un registro compartido en redes sociales, detalló el tiempo exacto que debe transcurrir para cambiar el colchón de una cama.

¿Cuánto tiempo duran los colchones?

“Hay algunas señales que te va a dar el colchón para decidir si hay que cambiarlo o no”, partió señalando el especialista.

Junto con ello, ejemplificó que “si no encuentras posición en la cama, si no duermes bien, si te levantas cansado, si tienes algún dolor cuando te levantas, si hay acumulación de alergenos, si tienes mucho calor cuando estás en el colchón”, son síntomas de que es necesario realizar un cambio.

En ese sentido, el especialista aseveró que “la vida de un colchón es de cada 8 o 10 años como mucho”. En tanto, la almohada debe cambiarse cada 2 años. Por lo tanto, transcurridos dichos periodos de tiempo, es necesario realizar una modificación.

Además, recomendó que lo ideal es “rotar el colchón, se rota por lo menos cuatro veces en el año. Se pone la parte de la cabeza a los pies, los pies a la parte de la cabeza, se da vuelta y se hace lo mismo. Esto, más o menos cada cuatro meses”.

@dr.norbertofurman

🛏️ ¿Cada cuánto debes cambiar tu colchón? 😴 Si te levantas con dolor de espalda, sientes bultos o hundimientos, o simplemente ya no descansas bien… ¡Es hora de un cambio! 📌 Reemplázalo cada 7-10 años para un mejor descanso y salud postural. 🦠 ¡Cuidado! Un colchón viejo acumula ácaros y bacterias. ✨ Tip: Usa un protector y gíralo cada 6 meses para que dure más. 🛒 ¿Cuánto tiempo tiene el tuyo? ¿Ya toca renovarlo? 🤔👇 DescansoSaludable ColchónNuevo SaludIntegrativa

♬ sonido original - Dr. Norberto Furman - Dr. Norberto Furman

