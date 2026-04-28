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VIDEOS. Coquimbo Unido se derrumba en Colombia y pierde su invicto en Copa Libertadores

El elenco “pirata” no pudo resistir y cayó goleado ante Tolima, perdiendo terreno en el torneo continental.

Carlos Madariaga

Coquimbo Unido se derrumba en Colombia y pierde su invicto en Copa Libertadores

Coquimbo Unido se derrumba en Colombia y pierde su invicto en Copa Libertadores / CRISTIAN SILVA /AGENCIA UNO

Este martes por la noche, Coquimbo Unido sufrió su primera derrota por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 en una mala expedición ante Tolima.

El cuadro “pirata” resistió los primeros minutos en Ibagué y fue saliendo paulatinamente, pero sin mayor profundidad.

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Eso si, los dirigidos de Hernán Caputto tuvieron la chance más clara con un cabezazo de Alejandro Camargo al minuto 39, sacándole provecho a una jugada de peligro considerando que apenas tuvieron el 23% de posesión del balón en el primer tiempo.

Sin embargo, en el segundo lapso, Tolima siguió presionando hasta que, aprovechando una imprudente barrida de Benjamín Gazzolo que le permitió a Sebastián Guzmán abrir la cuenta mediante lanzamiento penal al minuto 59.

Con la ventaja ya en el marcador, los cafetaleros aprovecharon los espacios dejados por el elenco nacional y al minuto 66, Luis Sandoval aprovechó un pase de Juan Pablo Torres para picarle el balón al “Mono” Sánchez y ampliar la ventaja.

Lucas Pratto esbozó una reacción con un peligroso cabezazo al minuto 70, pero a los 78 minutos, Jersson González sentenció el encuentro tras un mal control en área propia de Juan Cornejo para el 3-0 del Tolima.

Con este resultado, Coquimbo Unido se estancó en cuatro unidades, igualando el puntaje de Tolima y Nacional en el grupo B, pero los charrúas tienen un partido menos como para distanciarse en el liderato de la zona.

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