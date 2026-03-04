;

¿Duermes 8 horas y sigues cansado? Puede que a tu cuerpo le falte alguno de estos tres elementos

El problema podría estar en desbalances del organismo que afectan la energía, el sueño y la concentración.

Javiera Rivera

Dormir lo suficiente no siempre garantiza sentirse con energía. Cuando el cansancio persiste durante semanas, incluso después de un buen descanso, especialistas advierten que podría existir un desequilibrio en ciertos micronutrientes y hormonas del organismo.

“El error frecuente es pensar que el agotamiento es solo emocional o falta de voluntad. Muchas veces hay un desbalance físico que se puede medir”, explica el doctor Eduardo Maddaleno Márquez, director médico de CLINI.

Según el especialista, tres indicadores funcionan como un “tablero de control” del cuerpo: la vitamina D, el cortisol y la ferritina, que refleja las reservas de hierro. Cuando alguno de ellos está alterado, pueden aparecer fatiga persistente, dificultad para concentrarse o sensación de “neblina mental”.

Uno de los déficits más frecuentes es el de vitamina D, clave para el sistema inmune y el estado de ánimo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, el 84% de las mujeres chilenas entre 15 y 49 años presenta algún grado de deficiencia.

La ferritina, por su parte, permite evaluar las reservas de hierro. Cuando estas son bajas, el transporte de oxígeno en el cuerpo disminuye, lo que puede provocar una fatiga que no se soluciona con café o bebidas energéticas. En Chile, cerca del 6,4% de las mujeres en edad fértil presenta anemia, cuya principal causa es la falta de hierro.

El cortisol —conocido como la hormona del estrés— también influye en la energía diaria. Normalmente aumenta en la mañana y baja en la noche, pero cuando ese ritmo se altera pueden aparecer insomnio y cansancio durante el día.

Ante la fatiga persistente, el especialista advirtió que recurrir a energéticas o suplementos sin diagnóstico puede ocultar el problema. “Antes de automedicarse, lo correcto es realizar exámenes que midan vitamina D, cortisol y ferritina para abordar la causa y no solo el síntoma”, concluyó.

