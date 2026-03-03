En la edición de Los Tenores de este martes 3 de marzo, nuestros panelistas anticiparon el partido de la Universidad de Chile ante Palestino por un cupo en la Copa Sudamericana, supieron de quien será el reemplazante de Matías Zaldivia y escucharon la conferencia de Fabián Hormazábal.

Pamela Juanita Cordero, Danilo Díaz, Leo Burgueño, Patricio Barrera y Carlos Costas conocieron la baja que tendrá Colo Colo para enfrentar a Audax Italiano y oyeron a Carlos Muñoz analizando el presente albo.

Además, conocieron el fixture de la Segunda División Profesional y comentaron el gol con la mano de Curicó Unido ante San Luis de Quillota.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 3 de marzo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.