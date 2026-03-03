;

VIDEO. Los Tenores anticipan el duelo de la U de Chile ante Palestino por Copa Sudamericana

En el programa de este martes, nuestros panelistas también comentaron el presente de Colo Colo luego de caer en el Superclásico.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este martes 3 de marzo, nuestros panelistas anticiparon el partido de la Universidad de Chile ante Palestino por un cupo en la Copa Sudamericana, supieron de quien será el reemplazante de Matías Zaldivia y escucharon la conferencia de Fabián Hormazábal.

Pamela Juanita Cordero, Danilo Díaz, Leo Burgueño, Patricio Barrera y Carlos Costas conocieron la baja que tendrá Colo Colo para enfrentar a Audax Italiano y oyeron a Carlos Muñoz analizando el presente albo.

Además, conocieron el fixture de la Segunda División Profesional y comentaron el gol con la mano de Curicó Unido ante San Luis de Quillota.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 3 de marzo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

