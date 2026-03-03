;

VIDEO. Escándalo en la Primera B: Benegas marca un gol con la mano y Suazo estalla contra el arbitraje

“Todos vieron la mano... Esos errores no pueden pasar, la mano fue clara”, reclamó el DT de San Luis tras empatar con Curicó Unido.

Con un gol bastante polémico, Curicó Unido rescató un empate 1-1 en su visita a San Luis de Quillota, duelo disputado anoche por la segunda fecha de la Primera B.

El conjunto local comenzó ganando el encuentro con un tanto de Fabián Pastene al minuto 12. El empate del cuadro visitante llegó a los 65′, a través de Leandro Benegas, quien terminó protagonizando la gran polémica del partido.

Y es que el delantero curicano marcó un gol con la mano, pero la jugada fue tan rápida que el árbitro no vio nada ilegal y validó la anotación, a pesar de que todos en San Luis reclamaron.

Después del cotejo, el entrenador del elenco quillotano, Humberto Suazo, arremetió contra el arbitraje por lo que sucedió con el gol de Leandro Benegas.

“Todos vieron la mano... Esos errores no pueden pasar, la mano fue clara”, señaló “Chupete” en diálogo con la transmisión oficial.

“Hay cosas que hay que mejorar. Es importante que se tomen cartas en el asunto y que el VAR esté presente en esta división. Son errores garrafales que ya vienen constantemente en cada partido”, concluyó Suazo.

Revisa el polémico gol de Benegas ante San Luis

