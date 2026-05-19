Declaran culpable a funcionario municipal de Talcahuano que chocó ebrio y mató a Macarena Yévenes

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción emitió un veredicto condenatorio en contra de Oliver Contreras Ramírez, empleado de la Municipalidad de Talcahuano, declarándolo autor ejecutor del delito consumado de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad con resultado de muerte.

El dictamen judicial guarda relación con el violento siniestro vial registrado a fines de mayo de 2025 en la autopista que une las comunas de Concepción y Talcahuano, el cual cobró la vida de la joven Macarena Yévenes.

Tras la resolución del tribunal, el Ministerio Público ratificó su solicitud de presidio, exigiendo una pena de 10 años y un día de cárcel efectiva, sumado a la cancelación perpetua de la licencia de conducir del imputado. En contraposición, la defensa de Contreras Ramírez solicitó una pena reducida de tres años y un día, requiriendo que se le otorgue el beneficio de libertad vigilada intensiva para el cumplimiento de la condena.

Dinámica del accidente y peritajes de alcoholemia

Los antecedentes del caso expuestos durante el juicio oral acreditaron que la víctima fatal transitaba por la autopista junto a su pareja cuando fueron impactados por el automóvil del funcionario municipal. Testigos y peritajes confirmaron que el vehículo del condenado realizaba maniobras erráticas y un desplazamiento en zigzag previo a la colisión.

El informe definitivo de la Fiscalía del Biobío detalló la gravedad de las condiciones en que operaba el conductor:

El examen de alcoholemia de Contreras Ramírez arrojó un índice de 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre .

. El imputado traspasó el eje central de la calzada e ingresó a la pista contraria, conduciendo varios metros en contra del sentido del tránsito antes de colisionar de frente al automóvil de los afectados.

Denuncias familiares y lectura de sentencia

La resolución del tribunal cierra un proceso complejo para el entorno de Macarena Yévenes. Meses antes del veredicto, los familiares de la joven denunciaron públicamente que el agresor intentó utilizar sus vínculos políticos dentro de la zona para eludir las responsabilidades inmediatas del siniestro. Su pareja describió el proceso como una etapa de profunda injusticia y dolor ante las evidentes pruebas e imágenes del impacto.

Con la declaración de culpabilidad ya resuelta, el tribunal de la Región del Biobío determinó que la audiencia de lectura de sentencia —donde se precisarán los años de cárcel definitivos que deberá purgar el exfuncionario— se llevará a cabo el próximo 29 de mayo.