Es el único en Sudamérica y tiene una réplica oficial de Annabelle: así es el museo paranormal de Santiago

Una nueva atracción ligada al terror y lo paranormal abrió sus puertas en pleno centro de Santiago. Se trata del Museo Demonológico Tenebris, recinto ubicado en Huérfanos 2260, en el Barrio Brasil, y presentado como el primer museo paranormal de Sudamérica.

El espacio abrió el pasado 8 de mayo y reúne más de 300 objetos “malditos”, reliquias y piezas vinculadas al mundo del terror, la magia negra y las posesiones.

La experiencia se desarrolla en una casona que cuenta con un subsuelo de 200 metros cuadrados, donde se organizan distintas salas temáticas.

Recorridos nocturnos, objetos “malditos” y la sala Warren

Una de las principales atracciones es la sala Warren, inspirada en Ed y Lorraine Warren, conocidos investigadores paranormales cuyos casos inspiraron películas como El conjuro y sus derivados. El museo también cuenta con una sala dedicada a Halloween y otra con exhibición de animatronics.

Entre los objetos más llamativos figura una reliquia relacionada con Annabelle, la muñeca que inspiró la conocida película de terror. Según la información del recinto, se trata de una réplica que habría permanecido 30 días encerrada junto a la muñeca original, lo que le otorgó un certificado de autenticidad.

El museo ofrece dos modalidades de visita. El recorrido diurno funciona entre las 14:00 y las 18:00 horas, con entradas a $10 mil por persona. En tanto, el tour nocturno completo cuesta $15 mil, dura cerca de una hora y media e incluye un llamado “Cóctel maldito” al cierre de la jornada.

Durante la experiencia se realizan interacciones con anfitriones caracterizados, además de mediciones de campo y psicofonías de exploración paranormal. Eso sí, está prohibido grabar durante el recorrido y solo se permite tomar fotografías al final.