Segunda División: publican fixture del torneo y ya hay fecha para la definición por el ascenso entre Lota Schwager y Cabrero

Este duelo por el paso al profesionalismo se disputará luego de la reciente sanción a Deportes Melipilla.

Todo está listo para el esperado encuentro que definirá al último integrante de la Segunda División Profesional 2026. Lota Schwager y Comunal Cabrero se verán las caras en un duelo único, donde el ganador logrará el anhelado ascenso al fútbol profesional chileno.

El escenario elegido para este enfrentamiento decisivo es el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, recinto que abrirá sus puertas para albergar a los 10 mil fanáticos, aforo que las autoridades ya han confirmado.

El compromiso está programado para disputarse este sábado 7 de marzo, a partir de las 19:00 horas. Ambas instituciones llegan a esta instancia tras un largo proceso competitivo en el ámbito amateur, buscando capitalizar esta oportunidad dorada que les permite soñar con el profesionalismo.

Esta final no contará con alargue, si persiste el empate tras los 90 minutos, el ganador se decidirá por penales. Este choque por el ascenso llega tras la reciente sanción a Deportes Melipilla, club que perdió su categoría profesional y descendió a Tercera A debido a deudas salariales pendientes desde noviembre de 2025.

En paralelo, la ANFP oficializó el fixture de la categoría, la cual tendrá una primera etapa por zonas: la Norte está conformada por Brujas de Salamanca, Provincial Ovalle, Concon National, Trasandino, Real San Joaquín, Santiago City y Atlético Colina; la Sur, a la espera de Lota Schwager o Comunal Cabrero, tiene a Santiago Morning, Colchagua, General Velásquez, Deportes Linares, Deportes Rengo y Provincial Osorno.

Se espera que la Segunda División arranque su competencia el fin de semana del 22 de marzo y aunque en el sitio web oficial están los cruces, el ente rector del fútbol chileno borró la publicación que tenía en redes sociales.

