Colo Colo pierde piezas tras el Superclásico: dura baja para enfrentar a Audax Italiano

Según información de ADN Deportes, Claudio Aquino continúa aquejado por las molestias musculares que sufrió en la derrota ante la U de Chile.

Javier Catalán

Álvaro Choupay

En Colo Colo, el Superclásico golpeó fuerte, no solo por la derrota ante la U de Chile nuevamente en el Estadio Monumental, sino también porque piezas importantes terminaron con molestias físicas.

Ese es el caso de Claudio Aquino, quien abandonó el terreno de juego en el minuto 67 con evidentes dolencias musculares, las cuales aún lo afectarían.

Según información de ADN Deportes, este martes el volante ofensivo argentino llegó a la práctica del plantel, pero no entrenó junto a sus compañeros y trabajó de manera diferenciada.

Si bien todavía no se le han realizado exámenes para determinar el alcance de la lesión, el “10” albo está prácticamente descartado para el partido ante Audax Italiano, programado para el sábado 7 de marzo en La Florida.

Estos problemas físicos llegan para Claudio Aquino justo en el momento en que más ha sido criticado por la fanaticada del “Cacique”, debido a su bajo nivel futbolístico en comparación con las expectativas con las que arribó al club.

