Universidad de Chile deja partir a uno de sus jugadores a un día del debut en Copa Sudamericana / Twitter @udechile

Universidad de Chile tuvo un ajuste de última hora respecto al armado de plantel para el resto del 2026, lo que significará incluso un cambio en la lista de buena fe para jugar Copa Sudamericana.

Esto considerando que, entre los 50 futbolistas anotados por los azules, figura Renato Cordero.

El mediocampista de 22 años se encontraba entrenando en el Centro Deportivo Azul, pero no estaba en la consideración de “Paqui” Meneghini para las citaciones.

“Estoy bien, preparándome para salir nomás, poniéndome a punto para estar preparado para el equipo que venga. Han sido días muy provechosos, tuve una operación en diciembre y cada vez me he sentido mejor”, dijo hace un par de semanas, en el cierre del mercado de fichajes en Primera División.

Con el transcurrir de los días, Renato Cordero siguió entrenando y finalmente durante las últimas horas se concretó su salida a préstamo.

Según información de Bolavip, ratificada por ADN Deportes, se logró el acuerdo económico para que el volante pueda jugar esta temporada en Unión Española, con lo que reforzará a los hispanos en la disputa por dejar la Primera B en 2026.