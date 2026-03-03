;

Universidad de Chile deja partir a uno de sus jugadores a un día del debut en Copa Sudamericana

Los azules abrocharon la salida a préstamo de Renato Cordero.

Carlos Madariaga

Universidad de Chile deja partir a uno de sus jugadores a un día del debut en Copa Sudamericana

Universidad de Chile deja partir a uno de sus jugadores a un día del debut en Copa Sudamericana / Twitter @udechile

Universidad de Chile tuvo un ajuste de última hora respecto al armado de plantel para el resto del 2026, lo que significará incluso un cambio en la lista de buena fe para jugar Copa Sudamericana.

Esto considerando que, entre los 50 futbolistas anotados por los azules, figura Renato Cordero.

Revisa también:

ADN

El mediocampista de 22 años se encontraba entrenando en el Centro Deportivo Azul, pero no estaba en la consideración de “Paqui” Meneghini para las citaciones.

“Estoy bien, preparándome para salir nomás, poniéndome a punto para estar preparado para el equipo que venga. Han sido días muy provechosos, tuve una operación en diciembre y cada vez me he sentido mejor”, dijo hace un par de semanas, en el cierre del mercado de fichajes en Primera División.

Con el transcurrir de los días, Renato Cordero siguió entrenando y finalmente durante las últimas horas se concretó su salida a préstamo.

Según información de Bolavip, ratificada por ADN Deportes, se logró el acuerdo económico para que el volante pueda jugar esta temporada en Unión Española, con lo que reforzará a los hispanos en la disputa por dejar la Primera B en 2026.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad