Este domingo se disputó una nueva edición del derbi de Sevilla entre el Betis y la escuadra con el mismo nombre de la ciudad, liderada por Matías Almeyda. En dicho duelo, ambos conjuntos no se pudieron sacar ventaja y terminaron igualando 2-2.

La mayor parte del partido la dominaron los entrenados por Manuel Pellegrini, pero en el segundo tiempo, con goles de Alexis Sánchez e Isaac Romero, el cuadro del “Nervión” logró la paridad definitiva.

Con este gol, el tocopillano alcanzó una llamativa marca en el futbol español: se convirtió en el jugador más veterano en marcar un tanto en el derbi sevillano.

Este registro lo alcanzó con 37 años y 72 días, superando a Joaquín Sánchez, que ostentaba este hito con 37 años y 43 días.

El ex Inter de Milán venía transitando unas semanas en donde se llenó de críticas por parte de la prensa española e hinchas sevillistas por su bajo rendimiento. Sin embargo, ayer en La Cartuja lideró el ataque y con esto, igualar el encuentro.

“El fútbol es hermoso, amo este deporte que a veces puede estar 2-0, 3-0, pero si no pierdes la cabeza y un gol te mete en partido, y hay que estar ahí”, declaró el máximo goleador histórico de la selección chilena post partido.