VIDEO. La histórica marca que consiguió Alexis Sánchez en el fútbol español con su gol ante el Betis

El tocopillano marcó el primer gol del Sevilla, iniciando la reacción de su equipo, que logró igualar el marcador.

Este domingo se disputó una nueva edición del derbi de Sevilla entre el Betis y la escuadra con el mismo nombre de la ciudad, liderada por Matías Almeyda. En dicho duelo, ambos conjuntos no se pudieron sacar ventaja y terminaron igualando 2-2.

La mayor parte del partido la dominaron los entrenados por Manuel Pellegrini, pero en el segundo tiempo, con goles de Alexis Sánchez e Isaac Romero, el cuadro del “Nervión” logró la paridad definitiva.

Con este gol, el tocopillano alcanzó una llamativa marca en el futbol español: se convirtió en el jugador más veterano en marcar un tanto en el derbi sevillano.

Este registro lo alcanzó con 37 años y 72 días, superando a Joaquín Sánchez, que ostentaba este hito con 37 años y 43 días.

El ex Inter de Milán venía transitando unas semanas en donde se llenó de críticas por parte de la prensa española e hinchas sevillistas por su bajo rendimiento. Sin embargo, ayer en La Cartuja lideró el ataque y con esto, igualar el encuentro.

El fútbol es hermoso, amo este deporte que a veces puede estar 2-0, 3-0, pero si no pierdes la cabeza y un gol te mete en partido, y hay que estar ahí”, declaró el máximo goleador histórico de la selección chilena post partido.

