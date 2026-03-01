;

VIDEOS. Con golazo de Alexis: Sevilla le roba un empate en el final al Real Betis en un partidazo por el ‘Derbi’

El delantero chileno se hizo presente en el marcador para la remontada de su equipo. Los de Pellegrini, siguen sin ganar.

Gonzalo Miranda

Alexis Sánchez marcó un gol en el Derbi de Sevilla | Getty Images

Valido por la jornada 26 de La Liga de España, este domingo por la noche en el Viejo Continente se disputó el ‘Derbi Sevillano’ entre el Real Betis y el Sevilla, duelo donde Gabriel Suazo y Alexis Sánchez fueron titulares ante el equipo de Manuel Pellegrini.

A punta de golazos, el local se puso en ventaja gracias a un chilena de Antony (16′) y una definición exquisita de Álvaro Fidalgo (37′) para poner un tranquilizador 2-0 antes del descanso.

Sin embargo, en el complemento, el visitante despertó y gracias a un golazo de Alexis Sánchez (62′) y otro de Isaac Romero (85′), se terminaron llevando un punto que, en el entretiempo, no estaba en los planes de nadie.

Empate final para el Betis con sabor derrota, considerando que es la segunda paridad consecutiva, por lo que se le escapa la opción de real de ir a la Champions League de la próxima temporada (5° con 43 pts). Al frente, Sevilla completó 30 puntos y sigue coqueteando con el descenso.

En la próxima fecha, el Real Betis estará visitando al Getafe en Madrid, mientras que el Sevilla recibe en el Sánchez-Pizjuán al Rayo Vallecano, ambos encuentros programados para el domingo 8 de marzo.

Los goles del partido

