Los 20 lugares donde habrá cambio de láminas del Mundial 2026 en Chile entre el sábado 13 y domingo 14 de junio
En ADN.CL te contamos de todos los lugares en los cuales los fanáticos y coleccionistas se reunirán para intercambiar figuras.
Ya comenzó la disputa del Mundial 2026, pero eso no ha disminuido el fervor en Chile por el álbum de la Copa del Mundo, para lo cual se mantienen las reuniones para intercambiar láminas.
En la semana pasada se produjeron diversos eventos gratuitos al respecto, tónica que se mantendrá este fin de semana y que se han desarrollado durante estos días.
Es por ello que en ADN.CL te contamos del desglose de las 20 juntas agendadas para cambiar láminas entre el sábado 13 de junio y el domingo 14 de junio.
Revisa también:
Sábado 13 de Junio
Región Metropolitana
Primera Compañia Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, paradero 24 de la Gran Avenida | Desde las 16:00 horas
Restaurant Pastamore, Las Tranqueras 1471, Vitacura | 11:00 a 13:00 horas
Emporio Linderos, Francisco Javier Krugger 3096, Buin | 12:00 a 19:00 horas
Bazar Pymes and the City, Condell 1328, Barrio Italia | 12:30 a 20:00 horas
Centro Deportivo La Reina, Fernando Castillo Velasco 9700 | 11:00 a 14:00 horas
Grido Maipú, Primo de Rivera 1445 | Desde las 12:30 horas
Centro de Arte Contemporaneo en el Parque Bicentenario de Cerrillos | 14:00 a 18:00 horas
Parque Las Palmeras en Renca | 10:00 a 18:00 horas
Espacio Urbano Chicureo | 10:00 a 18:00 horas
Feria Camisetera en el Mall Apumanque | 10:00 a 19:00 horas
Plaza Ñuñoa Sur | Desde las16:00 horas
Aula Magna del Liceo Manuel de Salas, Irarrazaval 3870 | Desde las 16:00 horas
Gimnasio Santiago Bueras de Maipu | 09:00 a 14:00 horas
Arauco El Bosque, avenida El Parrón 0445, El Bosque | 15:00 y 17:00 horas
Región de Valparaíso
Sede Comunitaria El Olivar, Viña del Mar | 10:00 a 14:00 horas
Región de La Araucanía
Gimnasio Colegio San Francisco de Asis, Calle Puren 747, Angol | Desde las 14:00 horas
Región de Coquimbo
Parque Curunina de La Serena | 11:00 a 19:00 horas
Domingo 14 de junio
Región Metropolitana
Bazar Pymes and the City, Condell 1328, Barrio Italia | 12:30 a 20:00 horas
Club Deportivo Universidad San Sebastian, Padre Hurtado Sur 2650 Las Condes | Desde las 12:00 horas
Feria Camisetera en el Mall Apumanque | 10:00 a 19:00 horas
Región de Ñuble
Gimnasio Municipal de Bulnes | 14:00 a 18:00 horas
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