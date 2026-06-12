Los 20 lugares donde habrá cambio de láminas del Mundial 2026 en Chile entre el sábado 13 y domingo 14 de junio / CBA

Ya comenzó la disputa del Mundial 2026, pero eso no ha disminuido el fervor en Chile por el álbum de la Copa del Mundo, para lo cual se mantienen las reuniones para intercambiar láminas.

En la semana pasada se produjeron diversos eventos gratuitos al respecto, tónica que se mantendrá este fin de semana y que se han desarrollado durante estos días.

Es por ello que en ADN.CL te contamos del desglose de las 20 juntas agendadas para cambiar láminas entre el sábado 13 de junio y el domingo 14 de junio.

Sábado 13 de Junio

Región Metropolitana

Primera Compañia Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, paradero 24 de la Gran Avenida | Desde las 16:00 horas

Restaurant Pastamore, Las Tranqueras 1471, Vitacura | 11:00 a 13:00 horas

Emporio Linderos, Francisco Javier Krugger 3096, Buin | 12:00 a 19:00 horas

Bazar Pymes and the City, Condell 1328, Barrio Italia | 12:30 a 20:00 horas

Centro Deportivo La Reina, Fernando Castillo Velasco 9700 | 11:00 a 14:00 horas

Grido Maipú, Primo de Rivera 1445 | Desde las 12:30 horas

Centro de Arte Contemporaneo en el Parque Bicentenario de Cerrillos | 14:00 a 18:00 horas

Parque Las Palmeras en Renca | 10:00 a 18:00 horas

Espacio Urbano Chicureo | 10:00 a 18:00 horas

Feria Camisetera en el Mall Apumanque | 10:00 a 19:00 horas

Plaza Ñuñoa Sur | Desde las16:00 horas

Aula Magna del Liceo Manuel de Salas, Irarrazaval 3870 | Desde las 16:00 horas

Gimnasio Santiago Bueras de Maipu | 09:00 a 14:00 horas

Arauco El Bosque, avenida El Parrón 0445, El Bosque | 15:00 y 17:00 horas

Región de Valparaíso

Sede Comunitaria El Olivar, Viña del Mar | 10:00 a 14:00 horas

Región de La Araucanía

Gimnasio Colegio San Francisco de Asis, Calle Puren 747, Angol | Desde las 14:00 horas

Región de Coquimbo

Parque Curunina de La Serena | 11:00 a 19:00 horas

Domingo 14 de junio

Región Metropolitana

Bazar Pymes and the City, Condell 1328, Barrio Italia | 12:30 a 20:00 horas

Club Deportivo Universidad San Sebastian, Padre Hurtado Sur 2650 Las Condes | Desde las 12:00 horas

Feria Camisetera en el Mall Apumanque | 10:00 a 19:00 horas

Región de Ñuble

Gimnasio Municipal de Bulnes | 14:00 a 18:00 horas