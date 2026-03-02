“Entonces que agarre sus cosas y que se vaya”: Claudio Borghi sentencia a Fernando Ortiz tras perder el Superclásico

Este domingo se disputó el Superclásico número 199, en donde Universidad de Chile por segunda vez consecutiva se impuso en el estadio Monumental a un Colo Colo que venía de ganar tres partidos seguidos.

A pesar del único tanto del encuentro de Matías Zaldivia, el nivel futbolístico de la justa fue inferior a años anteriores, en donde se deja en evidencia el mal comienzo de temporada de los dos equipos más grandes del pais.

En torno a ese bajo rendimiento, el exentrenador de Colo Colo, Claudio Borghi, expresó en Radio Futuro su inconformidad con el técnico trasandino y detalles de la interna del conjunto “albo”.

“En el estadio uno se da cuenta de otras cosas. Un Ortiz muy irritado por Fernando De Paul, por optar al pelotazo largo y no salir jugando. Fueron al menos tres veces que lo recrimina y se agarra la cabeza. Ahí uno se da cuenta de que él nunca estuvo conforme con De Paul”, aseguró el hoy comentarista deportivo.

“Le preguntaron en la conferencia de prensa por la posición de Romero, ahí lo sacrifica porque él es más ‘9′ que el mismo Correa, pero está el tema de que él quería un extremo hasta el final. Está improvisando extremos”, agregó Borghi.

Finalmente, sentenció con un duro mensaje al técnico del “Cacique”, Fernando Ortiz. “Entonces que agarre sus cosas y que se vaya. Si acá el tema es simple… ¿Quién arma los equipos? Sí, el técnico está buscando arquero y un extremo y no los tiene", recalcó el “Bichi”.