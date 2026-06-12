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VIDEO. Tenso momento entre Alejandra Valle y Daniel Stingo: periodista abandonó el estudio en plena discusión

La comunicadora manifestó su molestia por la postura adoptada por su compañero durante una reciente aparición televisiva.

Javiera Rivera

La Voz de los que Sobran

La Voz de los que Sobran

Un incómodo intercambio protagonizaron Alejandra Valle y Daniel Stingo durante una transmisión de La Voz de los que Sobran, luego de que la periodista cuestionara las declaraciones que el abogado realizó en una reciente entrevista con José Antonio Neme y Julio César Rodríguez.

La discusión surgió cuando Valle abordó los comentarios de Stingo sobre la línea editorial del programa y, especialmente, su silencio frente a algunas críticas dirigidas hacia ella durante la conversación televisiva.

Mientras la comunicadora defendía el enfoque editorial del espacio, Stingo aclaró que en la entrevista habló a título personal y no en representación del programa. La diferencia de posturas elevó rápidamente la tensión en el estudio.

El momento más incómodo se produjo cuando Valle le pidió que no desviara la conversación hacia los animadores del programa. Sin embargo, el abogado insistió en referirse al tema, lo que provocó la molestia de la periodista.

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“Yo no quiero hablar ni de Julio César ni de Neme”, señaló Valle. Ante la respuesta de Stingo, la comunicadora optó por levantarse de su asiento y abandonar temporalmente el estudio.

Minutos después regresó al panel y lanzó una irónica crítica a su compañero, aludiendo a la buena relación que este aseguró mantener con Patricia Maldonado pese a sus diferencias políticas.

El episodio generó reacciones entre los seguidores del programa y volvió a evidenciar las diferencias de opinión entre ambos panelistas sobre la forma de abordar determinados debates públicos.

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