“Aquellos que ponen en duda a Pellegrini, tendrían que estar agradecidos de la capacidad de este hombre: valorenlo” / Fran Santiago

Este domingo 1 de marzo, el Betis de Manuel Pellegrini y el Sevilla de los chilenos se verán las caras en lo que será una nueva edición del derbi de la ciudad andaluza, por la jornada número 26 de La Liga.

En la previa a este duelo, el técnico Matías Almeyda fue consultado sobre el “Ingeniero” en conferencia de prensa. El argentino realzó su carrera como entrenador y dio un mensaje a los chilenos que critican su forma de jugar.

“Aquellos que lo ponen en duda, tendrían que estar agradecidos de la capacidad que tiene este hombre. Donde estuvo le fue bien, es respetado, no solo él, también su bandera, que es la de Chile”, declaró.

“Le tengo respeto al pueblo chileno y un enorme respeto a este entrenador, que sabemos que es serio, humilde, trabajador y le ha dedicado la vida al fútbol. Saquen a otro Manuel, por el bien de Chile, tienen que sacar a otro, porque solo tienen a uno, valórenlo”, sentenció Matías Almeyda.