El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) alcanzó un acuerdo político para desbloquear miles de millones de dólares en favor de Irán. La determinación constituye un viraje de carácter táctico por parte de Abu Dabi, adoptado tras semanas de ofensivas militares e incursiones aéreas ejecutadas por las fuerzas iraníes contra el rico Estado árabe del Golfo en el marco de la guerra que involucra a Estados Unidos, Israel y la República Islámica.

El flujo de capitales coincide con el desarrollo de la fase de clausura de las negociaciones bilaterales entre Washington y Teherán orientadas a consagrar el término de las hostilidades bélicas. De acuerdo con el cuerpo diplomático desplegado en la zona, las tratativas de paz definitivas podrían incorporar de forma anexa la liberación general de decenas de miles de millones de dólares por concepto de ingresos petroleros iraníes, activos que permanecen retenidos en instituciones bancarias extranjeras debido a las sanciones económicas norteamericanas.

Las precisiones respecto a las cuantías definitivas de la operación presentan variaciones según los reportes sectoriales. Dos fuentes de la región informaron a la agencia Reuters que los EAU consintieron la liberación de un monto global de 10.000 millones de dólares. En contraposición, otras dos fuentes con conocimiento directo de los términos de la negociación elevaron el fondo a un techo de 20.000 millones de dólares, condicionando el desembolso al cese total e inmediato de las agresiones comandadas por Teherán.

Discrepancias sobre los tramos y origen de los dineros

Las fuentes coincidentes del proceso confirmaron que un primer tramo de 3.000 millones de dólares ya fue entregado y puesto a disposición de las autoridades de la República Islámica. Las auditorías de prensa no lograron esclarecer si los recursos destinados a las transferencias de capital corresponden al erario nacional de los Emiratos Árabes Unidos, o si provienen de cuentas corrientes iraníes que se mantenían inmovilizadas en el sistema bancario emiratí producto de las restricciones internacionales.

Ante la difusión de los antecedentes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos emitió una declaración oficial desmintiendo de forma categórica la existencia de los traspasos financieros y rechazando de manera explícita las alusiones al envío del primer tramo de 3.000 millones de dólares. El comunicado oficial de la cancillería calificó las afirmaciones de falsas e infundadas, aseverando de manera taxativa que ningún fondo iraní congelado ha sido liberado, transferido ni facilitado a través de las plataformas de la nación árabe.

Previamente, ante los requerimientos de información, un funcionario gubernamental de los EAU justificó las gestiones bilaterales argumentando que el país se encuentra abocado a mitigar las tensiones de la guerra y promover la convivencia armónica. La autoridad emiratí puntualizó que la política exterior del Estado se estructura bajo la premisa de incentivar la desescalada y asegurar una estabilidad duradera en el área, manifestando el respaldo de Abu Dabi a los esfuerzos de mediación de Estados Unidos para proteger a las poblaciones de las variables del conflicto.