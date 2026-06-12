;

Para frenar ataques: Emiratos Árabes Unidos acuerda liberar miles de millones de dólares a Irán

Fuentes regionales cifran el desbloqueo entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, coincidiendo con la fase final de las negociaciones de paz con Estados Unidos.

Mario Vergara

Getty Images

Getty Images / PeterHermesFurian

El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) alcanzó un acuerdo político para desbloquear miles de millones de dólares en favor de Irán. La determinación constituye un viraje de carácter táctico por parte de Abu Dabi, adoptado tras semanas de ofensivas militares e incursiones aéreas ejecutadas por las fuerzas iraníes contra el rico Estado árabe del Golfo en el marco de la guerra que involucra a Estados Unidos, Israel y la República Islámica.

El flujo de capitales coincide con el desarrollo de la fase de clausura de las negociaciones bilaterales entre Washington y Teherán orientadas a consagrar el término de las hostilidades bélicas. De acuerdo con el cuerpo diplomático desplegado en la zona, las tratativas de paz definitivas podrían incorporar de forma anexa la liberación general de decenas de miles de millones de dólares por concepto de ingresos petroleros iraníes, activos que permanecen retenidos en instituciones bancarias extranjeras debido a las sanciones económicas norteamericanas.

Revisa también:

ADN

Las precisiones respecto a las cuantías definitivas de la operación presentan variaciones según los reportes sectoriales. Dos fuentes de la región informaron a la agencia Reuters que los EAU consintieron la liberación de un monto global de 10.000 millones de dólares. En contraposición, otras dos fuentes con conocimiento directo de los términos de la negociación elevaron el fondo a un techo de 20.000 millones de dólares, condicionando el desembolso al cese total e inmediato de las agresiones comandadas por Teherán.

Discrepancias sobre los tramos y origen de los dineros

Las fuentes coincidentes del proceso confirmaron que un primer tramo de 3.000 millones de dólares ya fue entregado y puesto a disposición de las autoridades de la República Islámica. Las auditorías de prensa no lograron esclarecer si los recursos destinados a las transferencias de capital corresponden al erario nacional de los Emiratos Árabes Unidos, o si provienen de cuentas corrientes iraníes que se mantenían inmovilizadas en el sistema bancario emiratí producto de las restricciones internacionales.

Ante la difusión de los antecedentes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos emitió una declaración oficial desmintiendo de forma categórica la existencia de los traspasos financieros y rechazando de manera explícita las alusiones al envío del primer tramo de 3.000 millones de dólares. El comunicado oficial de la cancillería calificó las afirmaciones de falsas e infundadas, aseverando de manera taxativa que ningún fondo iraní congelado ha sido liberado, transferido ni facilitado a través de las plataformas de la nación árabe.

Previamente, ante los requerimientos de información, un funcionario gubernamental de los EAU justificó las gestiones bilaterales argumentando que el país se encuentra abocado a mitigar las tensiones de la guerra y promover la convivencia armónica. La autoridad emiratí puntualizó que la política exterior del Estado se estructura bajo la premisa de incentivar la desescalada y asegurar una estabilidad duradera en el área, manifestando el respaldo de Abu Dabi a los esfuerzos de mediación de Estados Unidos para proteger a las poblaciones de las variables del conflicto.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad