La Roja apunta a jugar cuatro amistosos en octubre y podría volver a disputar un partido en Chile antes de fin de año / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

En la edición de Los Tenores de este lunes, nuestros panelistas conversaron con el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa.

“Estoy convencido de que las cosas se pueden hacer mejor para volver a estar en un Mundial (...) Estamos últimos en Eliminatorias, pero el prestigio está más allá de eso. Históricamente, a nivel sudamericano somos la cuarta selección a nivel de triunfos en Eliminatorias y Copas América, eso no se ha perdido por completo”, recalcó el exgerente de Cruzados, quien abordó el futuro de La Roja con miras al Mundial 2030.

“Las clasificatorias tendrán el mismo formato, no se sabe si comenzarán en marzo o junio, pero lo más probable es que tras 2030, Sudamérica participará en la Nations League de Europa”, dijo, poniendo el foco en lo inmediato: los amistosos de este mes, por la FIFA Series, ante Nueva Zelanda y Cabo Verde.

“Decidimos aceptar la invitación porque tiene un cierto grado de competición, por más que sea amistoso”, comentó, asegurando que la nómina de jugadores se dará a conocer el lunes 16 de marzo.

La agenda de La Roja en 2026

Felipe Correa repasó también los duelos que puede tener la selección chilena tras el Mundial 2026.

“El segundo semestre ya tiene dos partidos oficiales contra México y Estados Unidos, estamos en conversaciones para un tercer rival de Concacaf. La idea es sumar un cuarto partido en octubre en Europa, ojalá con un mundialista”, aseguró, repasando el hecho que La Roja pueda volver a enfrentar un duelo en casa.

“En noviembre queremos jugar en Chile al menos un partido, quizá otro en Sudamérica”, comentó, junto con desestimar que el elenco nacional sea el invitado para el partido de despedida de Colombia rumbo al Mundial.

“Tuvimos conversaciones con Colombia, evaluamos esa alternativa, pero en una misma fecha FIFA no se puede jugar en dos confederaciones distintas y para entonces jugaremos con Portugal”, concluyó Felipe Correa, quien destacó que en la fecha FIFA previa a la Copa del Mundo harán una concentración en Europa a contar del 24 de mayo y que podría sumarse otro amistoso antes de enfrentar a los lusos.