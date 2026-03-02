;

Futuro ministro De Grange cuestiona reglamento de Ley Uber y pide que no se publique antes del 11 de marzo

El próximo secretario de Estado también abordó la controversia por el cable submarino con China y afirmó que el tema será revisado “muy rigurosamente” al asumir el cargo.

Martín Neut

Futuro ministro Louis De Grange

Futuro ministro Louis De Grange / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El futuro ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis De Grange, cuestionó el reglamento que regula a las aplicaciones de transporte y adelantó que será revisado por la próxima administración a partir del 11 de marzo.

Según afirmó, el texto vigente de la Ley Uber “tiene muchas dificultades” y “perjudica muy grandemente a comunas periféricas de Santiago, a sectores rurales y en regiones”.

En esa línea, sostuvo que la intención del nuevo gobierno es “mejorar significativamente las definiciones dentro del reglamento Uber” e incluso avanzar en cambios legales que permitan fortalecer la conectividad en esos sectores.

Revisa también:

ADN

De Grange señaló que solicitaron al actual ministro, Juan Carlos Muñoz, que el reglamento no sea publicado en su versión actual.

“Confío en que no se publique el reglamento”

“Estamos esperando la respuesta del ministro. Yo confío en que no se publique el reglamento en su condición actual”, indicó, subrayando que, cuando asuman desde el 11 de marzo, los ajustes buscarán “mejorar la calidad de vida de la sociedad”.

Respecto a la polémica por el cable submarino, el futuro secretario de Estado remarcó que es una materia de la administración saliente.

“Es un tema que le corresponde a la actual administración y nosotros cuando asumamos (…) nos haremos cargo”, afirmó, agregando que revisarán “muy rigurosamente” los antecedentes una vez iniciado el nuevo gobierno.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad