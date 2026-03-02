Futuro ministro De Grange cuestiona reglamento de Ley Uber y pide que no se publique antes del 11 de marzo

El futuro ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis De Grange, cuestionó el reglamento que regula a las aplicaciones de transporte y adelantó que será revisado por la próxima administración a partir del 11 de marzo.

Según afirmó, el texto vigente de la Ley Uber “tiene muchas dificultades” y “perjudica muy grandemente a comunas periféricas de Santiago, a sectores rurales y en regiones”.

En esa línea, sostuvo que la intención del nuevo gobierno es “mejorar significativamente las definiciones dentro del reglamento Uber” e incluso avanzar en cambios legales que permitan fortalecer la conectividad en esos sectores.

De Grange señaló que solicitaron al actual ministro, Juan Carlos Muñoz, que el reglamento no sea publicado en su versión actual.

“Confío en que no se publique el reglamento”

“Estamos esperando la respuesta del ministro. Yo confío en que no se publique el reglamento en su condición actual”, indicó, subrayando que, cuando asuman desde el 11 de marzo, los ajustes buscarán “mejorar la calidad de vida de la sociedad”.

Respecto a la polémica por el cable submarino, el futuro secretario de Estado remarcó que es una materia de la administración saliente.

“Es un tema que le corresponde a la actual administración y nosotros cuando asumamos (…) nos haremos cargo”, afirmó, agregando que revisarán “muy rigurosamente” los antecedentes una vez iniciado el nuevo gobierno.