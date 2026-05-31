Grave denuncia en el fútbol chileno: “Nuestro técnico fue víctima de una agresión física y verbal”

Grave denuncia en el fútbol chileno: “Ningún resultado justificará jamás una acción de este calibre”

La fecha 14 de la Primera B se vio marcada por un polémico episodio. Deportes Temuco dio el gran golpe de la jornada al imponerse por 1-0 en su visita a San Marcos de Arica, quitándole el invicto al cuadro nortino y frustrando su opción de mantenerse en la cima de la Liga de Ascenso.

Sin embargo, el encuentro siguió generando repercusiones fuera de la cancha. Un día después del partido, el conjunto local realizó una grave denuncia a través de sus redes sociales, apuntando a un incidente ocurrido tras el pitazo final.

Mediante un comunicado, San Marcos de Arica denunció una agresión contra su entrenador, Iván Sandrock, una vez finalizado el encuentro. Según el club nortino, el autor del hecho es Jaime Caro, miembro del cuerpo técnico de Temuco, quien además tuvo un paso anterior por los “Bravos del Morro”.

“Nos vemos en la obligación de informar y repudiar categóricamente los graves hechos ocurridos el día de ayer, en los cuales nuestro director técnico fue víctima de una agresión física y verbal por parte de Jaime Caro, integrante del cuerpo técnico de Deportes Temuco y quien, lamentablemente, en el pasado formó parte de nuestra propia institución", señala el escrito.

“Como club, consideramos del todo inaceptable y doloroso que un profesional con conocimiento de nuestra identidad incurra en conductas que atentan directamente contra la integridad física y moral de nuestros trabajadores", agrega.

Por último, San Marcos remarcó que “rechazamos tajantemente cualquier acto de violencia, tanto dentro como fuera de la cancha. Exigimos el máximo respeto para nuestra gente, nuestra delegación y los valores esenciales que rigen al fútbol. Ningún resultado deportivo ni contexto de partido justificará jamás una acción de este calibre".