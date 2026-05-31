Víctimas escaparon y alertaron a Carabineros: qué se sabe del presunto secuestrador abatido en Santiago

Nuevos antecedentes entregaron este domingo Carabineros y la Fiscalía del Crimen Organizado (ECOH) respecto del operativo registrado en el sector de San Diego con Santiago, en pleno centro de la capital, que terminó con un presunto secuestrador abatido por personal policial y otros tres sujetos detenidos.

Según explicó el jefe de zona Metropolitana de Carabineros, general Stephan Godomar, el procedimiento se inició cerca de las 15:40 horas, cuando dos personas extranjeras solicitaron auxilio a funcionarios que realizaban patrullajes preventivos.

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Las víctimas denunciaron haber estado retenidas contra su voluntad y señalaron a quienes serían sus captores. Al intentar fiscalizar a los sospechosos, uno de ellos extrajo un arma de fuego, disparó contra los policías y se produjo un intercambio de disparos que terminó con el sujeto fallecido.

El oficial confirmó que no hubo carabineros ni civiles lesionados y que se recuperaron tres armas de fuego ilegales, una de ellas con el número de serie borrado.

El fiscal ECOH Eduardo Pontigo detalló que las dos víctimas lograron escapar desde el inmueble donde permanecían cautivas, desatar sus amarras y pedir ayuda a Carabineros. Aunque la investigación sigue en desarrollo, señaló que existen antecedentes para establecer que estuvieron retenidas por más de 24 horas.

Además, indicó que los detenidos corresponden a un ciudadano venezolano, un dominicano y un chileno, mientras que el fallecido también sería extranjero, situación que aún está siendo verificada.

Tanto la Fiscalía como el OS-9 de Carabineros trabajan para determinar el móvil del secuestro, la relación entre las víctimas y sus captores, y si los involucrados forman parte de una organización criminal vinculada a otros delitos similares.

Los tres detenidos permanecen bajo custodia y durante este lunes pasarían a control de detención, mientras continúan las diligencias en el domicilio donde se habría concretado el cautiverio.