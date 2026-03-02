Boric afirma que habló con Kast antes de que estallara la polémica por cable submarino chino

El presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a la tensión diplomática con Estados Unidos por el proyecto de cable submarino vinculado a una empresa china, asegurando que el Gobierno ha actuado con total transparencia en el proceso.

En medio del debate geopolítico que ha rodeado la iniciativa, el Mandatario descartó cualquier falta de información.

“Acá no hay nada oculto. Nosotros hemos sido absolutamente transparentes”, afirmó en conversación con Meganoticias, al abordar la controversia generada por la eventual concesión.

Boric confirmó diálogo previo con Kast

El jefe de Estado reveló además que sostuvo una conversación anticipada con el presidente electo, José Antonio Kast, antes de que el tema se transformara en polémica pública.

“Yo, de hecho, hablé con el presidente electo semanas antes de que esto fuera una polémica para transmitirle mi percepción respecto al asunto”, explicó, agregando que Estados Unidos ya había manifestado inquietudes sobre el proyecto.

Boric detalló que su intención fue abordar la materia como una política de Estado, considerando que la tramitación podría continuar durante el próximo mandato. “Le dije que quería conversar específicamente sobre el cable submarino porque me parecía que como es una decisión delicada, dada la situación geopolítica y es una decisión de largo aliento (…) esto igual continuaría en tramitación durante su gobierno”, sostuvo.

El Presidente enfatizó que la conversación buscaba anticipar escenarios y mantener una línea de continuidad institucional frente a un asunto estratégico que involucra telecomunicaciones, inversión extranjera y relaciones internacionales.

La discusión ocurre en un contexto de creciente competencia tecnológica entre potencias, donde infraestructuras como cables submarinos adquieren relevancia estratégica para la seguridad y conectividad global.